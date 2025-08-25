Рейтинг@Mail.ru
Глава РКК рассказал о курских жителях, возвращенных с Украины
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 25.08.2025 (обновлено: 17:38 25.08.2025)
Глава РКК рассказал о курских жителях, возвращенных с Украины
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Восемь возвращенных в Россию курян размещены в пункте временного размещения, с ними работают сотрудники службы восстановления семейных связей, сообщил председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук."Сотрудники Российского Красного Креста встретили еще 8 жителей Курской области, прибывших с территории Украины. Сейчас специалисты службы восстановления семейных связей РКК работают с ними в пункте временного размещения", - написал Савчук в своем Telegram-канале.Глава РКК отметил, что возвращенным жителям Курской области уже выдали ваучеры на товары первой необходимости. Кроме того, в ПВР присутствуют сотрудники психосоциальной поддержки и врачи.Минобороны РФ 24 августа сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих и восьми жителей Курской области.
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Восемь возвращенных в Россию курян размещены в пункте временного размещения, с ними работают сотрудники службы восстановления семейных связей, сообщил председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук.
"Сотрудники Российского Красного Креста встретили еще 8 жителей Курской области, прибывших с территории Украины. Сейчас специалисты службы восстановления семейных связей РКК работают с ними в пункте временного размещения", - написал Савчук в своем Telegram-канале.
Глава РКК отметил, что возвращенным жителям Курской области уже выдали ваучеры на товары первой необходимости. Кроме того, в ПВР присутствуют сотрудники психосоциальной поддержки и врачи.
Минобороны РФ 24 августа сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих и восьми жителей Курской области.
 
