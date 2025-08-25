Рейтинг@Mail.ru
"За несколько часов". СМИ раскрыли, что ждет ЕС в случае войны - РИА Новости, 25.08.2025
14:59 25.08.2025 (обновлено: 15:03 25.08.2025)
"За несколько часов". СМИ раскрыли, что ждет ЕС в случае войны
Удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" говорят о том, что Европа неспособна защитить свою энергетическую инфраструктуру и в случае военного конфликта рискует... РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" говорят о том, что Европа неспособна защитить свою энергетическую инфраструктуру и в случае военного конфликта рискует моментально лишиться доступа к топливу, пишет Strategic Culture.
"Европейская комиссия во главе с фон дер Ляйен годами использует риторику агрессии и угроз в адрес Москвы, но не способна защитить даже собственную энергетическую инфраструктуру. Если разразится реальный конфликт с применением обычных вооружений, вся Европа рискует остаться без электричества и топлива в течение нескольких часов, что должно заставить европейских технократов задуматься о реальных возможностях развязывания войны", — говорится в публикации.
В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.
При этом действия ВСУ вызвали раздражение у президента США Дональда Трампа, о чем сообщил венгерский премьер.
Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к задержке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
