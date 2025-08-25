https://ria.ru/20250825/volodin-2037347253.html

Володин раскрыл тему обсуждений межпарламентской комиссии в Пекине

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. На заседании межпарламентской комиссии России и Китая в Пекине обсудят противодействие санкционному давлению и внешнему вмешательству, а также защиту исторической правды, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Max."В Пекине состоится 10-е заседание Межпарламентской комиссии. В повестке: противодействие санкционному давлению и внешнему вмешательству; расширение торгово-экономических связей; защита исторической правды; молодежные обмены для укрепления гуманитарного сотрудничества", — написал он.Депутат подчеркнул, что отношения России с Китаем строятся на принципах дружбы и доверия, взаимовыгодного сотрудничества и невмешательства в дела суверенных государств, а также отсутствия двойных стандартов.В понедельник Володин во главе парламентской делегации России прибыл в КНР с официальным визитом по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.Стороны также планируют обсудить вопросы развития межпарламентского сотрудничества и укрепление взаимодействия в различных сферах — экономике, безопасности, туризме, культуре, образовании, науке и других.

