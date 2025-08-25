https://ria.ru/20250825/voditelya-2037479056.html

Водитель, сбивший 11 человек на остановке в Казани, предстанет перед судом

Водитель, сбивший 11 человек на остановке в Казани, предстанет перед судом

Дело водителя арендованного автомобиля, сбившего на остановке в Казани 11 человек в марте этого года, направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила... РИА Новости, 25.08.2025

казань

происшествия

КАЗАНЬ, 25 авг – РИА Новости. Дело водителя арендованного автомобиля, сбившего на остановке в Казани 11 человек в марте этого года, направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила прокуратура Татарстана. По данным МВД по Татарстану, 10 марта водитель арендованного "Москвича", следуя в Казани по улице Вишневского и пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта. В результате ДТП пострадали 11 человек. Задержанному 29-летнему жителю Казани, неоднократно привлекавшемуся к административной ответственности, было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, совершенных в состоянии опьянения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека, в управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия, в использовании двух заведомо поддельных документов. "Прокуратура города Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя", - говорится в сообщении. По версии следствия, утром 10 марта мужчина, находясь в состоянии опьянения и не имея прав, управлял автомобилем "Москвич". Двигаясь по улице Вишневского, обвиняемый потерял контроль над управлением, выехал на остановку общественного транспорта, где сбил 11 человек, включая троих детей. Двое пострадавших получили тяжелые травмы, двоим причинен средней тяжести вред здоровью. Следствием установлено, что мужчина сел за руль, будучи привлеченным к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование, после ДТП медосвидетельствование подтвердило опьянение водителя. Кроме того, обвиняемый купил у неустановленного лица поддельные справки Республиканской клинической психиатрической больницы и Республиканского клинического наркологического диспансера, которые использовал для возврата ранее изъятых водительских прав.

