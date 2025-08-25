https://ria.ru/20250825/vladikavkaz-2037448789.html
В аэропорту Владикавказа сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Владикавказа, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Владикавказа, сообщила Росавиация. "Аэропорт Владикавказ (Беслан). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
