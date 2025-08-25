https://ria.ru/20250825/vetv-2037464805.html

В Колумбии нашли ранее неизвестную ветвь человеческого рода

В Колумбии нашли ранее неизвестную ветвь человеческого рода - РИА Новости, 25.08.2025

В Колумбии нашли ранее неизвестную ветвь человеческого рода

Прежде неизвестная ветвь человеческого рода обнаружена в результате проведения исследований учеными в Колумбии, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T15:08:00+03:00

2025-08-25T15:08:00+03:00

2025-08-25T15:18:00+03:00

наука

колумбия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037465418_3:0:1151:646_1920x0_80_0_0_c0f8c796926a1f38ad6e8ef1ecf1f00a.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Прежде неизвестная ветвь человеческого рода обнаружена в результате проведения исследований учеными в Колумбии, передает агентство Рейтер. "Ученые в Колумбии обнаружили ранее неизвестную ветвь человеческого рода после полного секвенирования ДНК древних останков, найденных на археологических раскопках недалеко от столицы страны Боготы", - говорится в сообщении. По данным Рейтер, речь идет о группе древних людей Чекуа, названных так в соответствии с названием местности, где останки ее представителей были впервые извлечены из земли в 1992 году. Агентство приводит слова исследователя из института генетики Национального университета Колумбии Андреи Касас, которая рассказала, что было проведено сопоставление результатов анализа с находками в других регионах американского континента, по итогам чего было установлено, что Чекуа обладают ранее неизвестной науке родословной.

https://ria.ru/20250727/mumiya-2031178817.html

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

колумбия, в мире