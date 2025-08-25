Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии нашли ранее неизвестную ветвь человеческого рода - РИА Новости, 25.08.2025
15:08 25.08.2025 (обновлено: 15:18 25.08.2025)
В Колумбии нашли ранее неизвестную ветвь человеческого рода
В Колумбии нашли ранее неизвестную ветвь человеческого рода
Прежде неизвестная ветвь человеческого рода обнаружена в результате проведения исследований учеными в Колумбии, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Прежде неизвестная ветвь человеческого рода обнаружена в результате проведения исследований учеными в Колумбии, передает агентство Рейтер. "Ученые в Колумбии обнаружили ранее неизвестную ветвь человеческого рода после полного секвенирования ДНК древних останков, найденных на археологических раскопках недалеко от столицы страны Боготы", - говорится в сообщении. По данным Рейтер, речь идет о группе древних людей Чекуа, названных так в соответствии с названием местности, где останки ее представителей были впервые извлечены из земли в 1992 году. Агентство приводит слова исследователя из института генетики Национального университета Колумбии Андреи Касас, которая рассказала, что было проведено сопоставление результатов анализа с находками в других регионах американского континента, по итогам чего было установлено, что Чекуа обладают ранее неизвестной науке родословной.
колумбия, в мире
Наука, Колумбия, В мире
В Колумбии нашли ранее неизвестную ветвь человеческого рода

Около Боготы в Колумбии обнаружили ранее неизвестную ветвь человеческого рода

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Прежде неизвестная ветвь человеческого рода обнаружена в результате проведения исследований учеными в Колумбии, передает агентство Рейтер.
"Ученые в Колумбии обнаружили ранее неизвестную ветвь человеческого рода после полного секвенирования ДНК древних останков, найденных на археологических раскопках недалеко от столицы страны Боготы", - говорится в сообщении.
По данным Рейтер, речь идет о группе древних людей Чекуа, названных так в соответствии с названием местности, где останки ее представителей были впервые извлечены из земли в 1992 году.
Агентство приводит слова исследователя из института генетики Национального университета Колумбии Андреи Касас, которая рассказала, что было проведено сопоставление результатов анализа с находками в других регионах американского континента, по итогам чего было установлено, что Чекуа обладают ранее неизвестной науке родословной.
