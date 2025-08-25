https://ria.ru/20250825/vetnam-2037378884.html
Во Вьетнаме из-за тайфуна "Каджики" эвакуировали десятки тысяч человек
БАНГКОК, 25 авг – РИА Новости. Десятки тысяч жителей эвакуированы из нескольких районов в центральных провинциях Вьетнама, на которые по прогнозам во второй половине дня в понедельник придется основной удар тайфуна "Каджики", самого мощного тайфуна 2025 года, движущегося на Вьетнам со стороны Китая, сообщает в понедельник вьетнамский государственный новостной портал VietnamNews. "Десятки тысяч человек эвакуированы перед ударом тайфуна "Каджики" из районов центрального Вьетнама, на которые по прогнозам придется основной удар. Более 1800 семей эвакуированы в провинции Тханьхоа, более 14 тысяч жителей эвакуированы в провинции Хатинь", - говорится в сообщении. Издание добавляет, что в настоящее время в обеих провинциях продолжается эвакуация населения из районов с наибольшей вероятностью катастрофических последствия тайфуна. Портал также сообщает, что жителям районов центральных провинций, где, как ожидается, удар стихии будет несколько слабее, рекомендовано оставаться в своих домах. Им на помощь отправлены военнослужащие частей и соединений, расквартированных в этих районах, которые помогают местным жителям укрепить жилые и вспомогательные постройки перед ударом тайфуна, говорится в сообщении. Власти также закрыли для полетов все аэропорты в центральной части Вьетнама и запретили выход в море рыболовецких судов, сообщает портал. По прогнозам синоптиков, скорость ветра при ударе тайфуна "Каджики" по территории Вьетнама может составить от 135 до 166 километров в час с порывами до 180 километров в час. Также синоптики предупреждают о сильных ливнях и вероятности наводнений и оползней, говорится в сообщении. -0-
