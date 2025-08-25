https://ria.ru/20250825/vertolet-2037347354.html
Во Франции упал противопожарный вертолет
2025-08-25
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Противопожарный вертолет упал в пруд на северо-западе Франции в ходе операции по тушению огня, экипажу удалось выбраться, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местную префектуру. "Противопожарный вертолет… упал в воскресенье в пруд в (коммуне - ред.) Роспордан", - указывает телеканал. Отмечается, что жертв после падения вертолета нет. Он упал в пруд после того, как попытался набрать оттуда воду для тушения пожара, охватившего жилой дом неподалеку.
