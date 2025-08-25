Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла продлит призыв в ряды милиции на пятницу и субботу - РИА Новости, 25.08.2025
21:38 25.08.2025
Венесуэла продлит призыв в ряды милиции на пятницу и субботу
Венесуэла продлит призыв в ряды милиции на пятницу и субботу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о продлении на пятницу и субботу кампании по переписи и зачислению в ряды боливарианской национальной милиции,... РИА Новости, 25.08.2025
МЕХИКО, 25 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о продлении на пятницу и субботу кампании по переписи и зачислению в ряды боливарианской национальной милиции, которая в минувшие выходные собрала множество добровольцев по всей стране. "Пункты приема были переполнены в субботу и воскресенье по всей стране: от севера до юга, от востока до запада. Это действительно впечатляет и очень волнует, поэтому я распорядился провести еще одну массовую кампанию по призыву - в пятницу, 29 (августа), субботу, 30 августа, - чтобы все могли принять участие и завершить национальный призыв, этот первый шаг к формированию рядов национальной оборонительной системы", - заявил Мадуро в обращении в своем Telegram-канале. По мнению президента, массовое участие граждан в призыве в ополчение, "чтобы активно защищать мир и национальный суверенитет", укрепило национальную систему обороны, в которую интегрированы вооруженные силы, милиция и резервисты. "Соотечественники, сегодня мы должны быть более едины, чем когда-либо, с бессмертным духом, который течет в наших венах, в нашем разуме и душе - духом освободителей Америки, колыбелью которых мы являемся. Я уверен, что это испытание, эта империалистическая угроза против мира на континенте и против нашей страны будет вновь преодолена", - подчеркнул Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам боливарианской республики трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе. Ранее Мадуро выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции - это около 4,5 миллионов ополченцев по всей стране, - чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Глава государства объяснил масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, по его словам, проводится как ответ на агрессивную риторику США, где не исключили возможности военной операции против республики. На этом фоне союзники Венесуэлы - Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса - подтвердили поддержку республики и призвали уважать международное право и территориальную целостность государств региона.
Венесуэла продлит призыв в ряды милиции на пятницу и субботу

МЕХИКО, 25 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о продлении на пятницу и субботу кампании по переписи и зачислению в ряды боливарианской национальной милиции, которая в минувшие выходные собрала множество добровольцев по всей стране.
"Пункты приема были переполнены в субботу и воскресенье по всей стране: от севера до юга, от востока до запада. Это действительно впечатляет и очень волнует, поэтому я распорядился провести еще одну массовую кампанию по призыву - в пятницу, 29 (августа), субботу, 30 августа, - чтобы все могли принять участие и завершить национальный призыв, этот первый шаг к формированию рядов национальной оборонительной системы", - заявил Мадуро в обращении в своем Telegram-канале.
По мнению президента, массовое участие граждан в призыве в ополчение, "чтобы активно защищать мир и национальный суверенитет", укрепило национальную систему обороны, в которую интегрированы вооруженные силы, милиция и резервисты.
"Соотечественники, сегодня мы должны быть более едины, чем когда-либо, с бессмертным духом, который течет в наших венах, в нашем разуме и душе - духом освободителей Америки, колыбелью которых мы являемся. Я уверен, что это испытание, эта империалистическая угроза против мира на континенте и против нашей страны будет вновь преодолена", - подчеркнул Мадуро.
Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам боливарианской республики трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе.
Ранее Мадуро выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции - это около 4,5 миллионов ополченцев по всей стране, - чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Глава государства объяснил масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, по его словам, проводится как ответ на агрессивную риторику США, где не исключили возможности военной операции против республики.
На этом фоне союзники Венесуэлы - Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса - подтвердили поддержку республики и призвали уважать международное право и территориальную целостность государств региона.
