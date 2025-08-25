https://ria.ru/20250825/vashington-2037365781.html

Бойцы Нацгвардии в Вашингтоне начали носить оружие, пишут СМИ

Бойцы Нацгвардии в Вашингтоне начали носить оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2025

Бойцы Нацгвардии в Вашингтоне начали носить оружие, пишут СМИ

Бойцы Национальной гвардии США, ранее размещенные президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для наведения "порядка", начали носить оружие, пишет газета... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T08:56:00+03:00

2025-08-25T08:56:00+03:00

2025-08-25T09:03:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

сша

колумбия

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1a/1591022121_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_bec42e53d482cf9b0958154db954eab1.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Бойцы Национальной гвардии США, ранее размещенные президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для наведения "порядка", начали носить оружие, пишет газета Washington Post со ссылкой на заявление правоохранителей. Трамп ранее передал в федеральное ведение часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде мест размещена нацгвардия. Американский военный чиновник в пятницу подтвердил РИА Новости, что нацгвардии, ранее размещенной в Вашингтоне, выдадут оружие. "Бойцы Национальной гвардии в Вашингтоне теперь носят оружие", - пишет издание, отмечая, что вооруженные силовики в воскресенье были замечены на станции вашингтонского метро Юнион-Стейшн. Согласно заявлению представителя Объединённой оперативной группы в округе Колумбия, бойцы Национальной гвардии будут иметь табельное оружие, которое может включать автоматические карабины M4 и пистолеты M17. Также отмечается, что силовики могут действовать в соответствии с правилами, которые "позволяют применять силу только в крайнем случае и исключительно в ответ на непосредственную угрозу смерти или серьёзных телесных повреждений".

https://ria.ru/20250613/ukaz-2022595625.html

вашингтон (штат)

сша

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вашингтон (штат), сша, колумбия, дональд трамп