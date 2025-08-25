Бойцы Нацгвардии в Вашингтоне начали носить оружие, пишут СМИ
© Фото : U.S. Army / Kevin ValentineАмериканские военные и сотрудники Национальной гвардии в Вашингтоне, США
Американские военные и сотрудники Национальной гвардии в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Бойцы Национальной гвардии США, ранее размещенные президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для наведения "порядка", начали носить оружие, пишет газета Washington Post со ссылкой на заявление правоохранителей.
Трамп ранее передал в федеральное ведение часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде мест размещена нацгвардия. Американский военный чиновник в пятницу подтвердил РИА Новости, что нацгвардии, ранее размещенной в Вашингтоне, выдадут оружие.
"Бойцы Национальной гвардии в Вашингтоне теперь носят оружие", - пишет издание, отмечая, что вооруженные силовики в воскресенье были замечены на станции вашингтонского метро Юнион-Стейшн.
Согласно заявлению представителя Объединённой оперативной группы в округе Колумбия, бойцы Национальной гвардии будут иметь табельное оружие, которое может включать автоматические карабины M4 и пистолеты M17. Также отмечается, что силовики могут действовать в соответствии с правилами, которые "позволяют применять силу только в крайнем случае и исключительно в ответ на непосредственную угрозу смерти или серьёзных телесных повреждений".