Бойцы Нацгвардии в Вашингтоне начали носить оружие, пишут СМИ
08:56 25.08.2025 (обновлено: 09:03 25.08.2025)
Бойцы Нацгвардии в Вашингтоне начали носить оружие, пишут СМИ
2025-08-25T08:56:00+03:00
2025-08-25T09:03:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
колумбия
дональд трамп
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Бойцы Национальной гвардии США, ранее размещенные президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для наведения "порядка", начали носить оружие, пишет газета Washington Post со ссылкой на заявление правоохранителей. Трамп ранее передал в федеральное ведение часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде мест размещена нацгвардия. Американский военный чиновник в пятницу подтвердил РИА Новости, что нацгвардии, ранее размещенной в Вашингтоне, выдадут оружие. "Бойцы Национальной гвардии в Вашингтоне теперь носят оружие", - пишет издание, отмечая, что вооруженные силовики в воскресенье были замечены на станции вашингтонского метро Юнион-Стейшн. Согласно заявлению представителя Объединённой оперативной группы в округе Колумбия, бойцы Национальной гвардии будут иметь табельное оружие, которое может включать автоматические карабины M4 и пистолеты M17. Также отмечается, что силовики могут действовать в соответствии с правилами, которые "позволяют применять силу только в крайнем случае и исключительно в ответ на непосредственную угрозу смерти или серьёзных телесных повреждений".
вашингтон (штат)
сша
колумбия
в мире, вашингтон (штат), сша, колумбия, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Колумбия, Дональд Трамп
© Фото : U.S. Army / Kevin ValentineАмериканские военные и сотрудники Национальной гвардии в Вашингтоне, США
Американские военные и сотрудники Национальной гвардии в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото : U.S. Army / Kevin Valentine
Американские военные и сотрудники Национальной гвардии в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Бойцы Национальной гвардии США, ранее размещенные президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для наведения "порядка", начали носить оружие, пишет газета Washington Post со ссылкой на заявление правоохранителей.
Трамп ранее передал в федеральное ведение часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде мест размещена нацгвардия. Американский военный чиновник в пятницу подтвердил РИА Новости, что нацгвардии, ранее размещенной в Вашингтоне, выдадут оружие.
"Бойцы Национальной гвардии в Вашингтоне теперь носят оружие", - пишет издание, отмечая, что вооруженные силовики в воскресенье были замечены на станции вашингтонского метро Юнион-Стейшн.
Согласно заявлению представителя Объединённой оперативной группы в округе Колумбия, бойцы Национальной гвардии будут иметь табельное оружие, которое может включать автоматические карабины M4 и пистолеты M17. Также отмечается, что силовики могут действовать в соответствии с правилами, которые "позволяют применять силу только в крайнем случае и исключительно в ответ на непосредственную угрозу смерти или серьёзных телесных повреждений".
Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Суд приостановил указ, запрещающий размещать Нацгвардию в Лос-Анджелесе
13 июня, 08:26
 
