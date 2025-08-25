https://ria.ru/20250825/ural-2037371267.html
Банк, 170 раз напомнивший клиенту о долге, оштрафован на 100 тысяч рублей
Банк, 170 раз напомнивший клиенту о долге, оштрафован на 100 тысяч рублей - РИА Новости, 25.08.2025
Банк, 170 раз напомнивший клиенту о долге, оштрафован на 100 тысяч рублей
Банк, за пару месяцев 170 раз напомнивший жителю Дегтярска в Свердловской области о необходимости вернуть долг, оштрафован на 100 тысяч рублей, сообщила... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T09:26:00+03:00
2025-08-25T09:26:00+03:00
2025-08-25T09:31:00+03:00
происшествия
дегтярск
свердловская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148450/93/1484509389_0:143:3131:1904_1920x0_80_0_0_9b5f9c788dd9174393681cecea2edeec.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Банк, за пару месяцев 170 раз напомнивший жителю Дегтярска в Свердловской области о необходимости вернуть долг, оштрафован на 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального главка Федеральной службы служебных приставов. Как отметили в ведомстве, к ним обратился житель Дегтярска, у которого перед банком образовалась задолженность по кредиту, и во время проверки выяснилось, что банк осуществлял деятельность по ее возврату с нарушением требований закона. "На сотовый телефон мужчины поступило более 170 звонков и смс-сообщений за пару месяцев с требованием вернуть долг. Банк привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности – ред.) с назначением штрафа на 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении. Штраф уже погашен в полном объеме, добавили в главке.
https://ria.ru/20241206/pristavy-1987795269.html
дегтярск
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148450/93/1484509389_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_a6f1141f20b3e30d368cdba52816d0cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дегтярск, свердловская область, россия
Происшествия, Дегтярск, Свердловская область, Россия
Банк, 170 раз напомнивший клиенту о долге, оштрафован на 100 тысяч рублей
В Свердловской области оштрафовали банк, 170 раз напомнивший клиенту о долге