Банк, 170 раз напомнивший клиенту о долге, оштрафован на 100 тысяч рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Банк, за пару месяцев 170 раз напомнивший жителю Дегтярска в Свердловской области о необходимости вернуть долг, оштрафован на 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального главка Федеральной службы служебных приставов. Как отметили в ведомстве, к ним обратился житель Дегтярска, у которого перед банком образовалась задолженность по кредиту, и во время проверки выяснилось, что банк осуществлял деятельность по ее возврату с нарушением требований закона. "На сотовый телефон мужчины поступило более 170 звонков и смс-сообщений за пару месяцев с требованием вернуть долг. Банк привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности – ред.) с назначением штрафа на 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении. Штраф уже погашен в полном объеме, добавили в главке.

