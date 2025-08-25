https://ria.ru/20250825/ukraintsy-2037545786.html

В Киеве раскрыли, что случилось с вывезенными с границы Грузии украинцами

В Киеве раскрыли, что случилось с вывезенными с границы Грузии украинцами

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Одессе сотрудники военкомата забрали 40 мужчин, застрявших на границе между Россией и Грузией и недавно вернувшихся домой благодаря помощи МИД, пишет Страна.ua.По данным источника, все вернувшиеся 65 человек, среди которых было 10 женщин, в пятницу были направлены в одну из городских больниц. После этого всех мужчин перевезли в ТЦК. Из них освободили 11 человек, которые не подлежат призыву. Сотрудники военкомата пообещали мужчинам, что оформят документы и отпустят, но их все еще удерживают, отмечает издание.По словам адвоката, по закону им полагается семь дней, чтобы встать на воинский учет, однако их задержали уже на второй день.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.

