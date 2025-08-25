https://ria.ru/20250825/ukraintsy-2037545786.html
В Киеве раскрыли, что случилось с вывезенными с границы Грузии украинцами
В Киеве раскрыли, что случилось с вывезенными с границы Грузии украинцами - РИА Новости, 25.08.2025
В Киеве раскрыли, что случилось с вывезенными с границы Грузии украинцами
В Одессе сотрудники военкомата забрали 40 мужчин, застрявших на границе между Россией и Грузией и недавно вернувшихся домой благодаря помощи МИД, пишет... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T20:27:00+03:00
2025-08-25T20:27:00+03:00
2025-08-25T20:29:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Одессе сотрудники военкомата забрали 40 мужчин, застрявших на границе между Россией и Грузией и недавно вернувшихся домой благодаря помощи МИД, пишет Страна.ua.По данным источника, все вернувшиеся 65 человек, среди которых было 10 женщин, в пятницу были направлены в одну из городских больниц. После этого всех мужчин перевезли в ТЦК. Из них освободили 11 человек, которые не подлежат призыву. Сотрудники военкомата пообещали мужчинам, что оформят документы и отпустят, но их все еще удерживают, отмечает издание.По словам адвоката, по закону им полагается семь дней, чтобы встать на воинский учет, однако их задержали уже на второй день.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
https://ria.ru/20250825/dnepropetrovsk-2037488422.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, киев
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев
В Киеве раскрыли, что случилось с вывезенными с границы Грузии украинцами
Страна.ua: вывезенные с российско-грузинской границы украинцы попали в ТЦК
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Одессе сотрудники военкомата забрали 40 мужчин, застрявших на границе между Россией и Грузией и недавно вернувшихся домой благодаря помощи МИД, пишет Страна.ua.
По данным источника, все вернувшиеся 65 человек, среди которых было 10 женщин, в пятницу были направлены в одну из городских больниц. После этого всех мужчин перевезли в ТЦК. Из них освободили 11 человек, которые не подлежат призыву. Сотрудники военкомата пообещали мужчинам, что оформят документы и отпустят, но их все еще удерживают, отмечает издание.
По словам адвоката, по закону им полагается семь дней, чтобы встать на воинский учет, однако их задержали уже на второй день.
На Украине
с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.