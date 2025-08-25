https://ria.ru/20250825/ukraina-2037557560.html

На Украине медиков не судят за фиктивные справки о годности к службе

На Украине медиков не судят за фиктивные справки о годности к службе - РИА Новости, 25.08.2025

На Украине медиков не судят за фиктивные справки о годности к службе

Медиков, работающих в украинских военкоматах, с начала принудительной мобилизации на Украине ни разу не привлекали к ответственности за фиктивные справки о... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T22:30:00+03:00

2025-08-25T22:30:00+03:00

2025-08-25T22:30:00+03:00

в мире

украина

дмитрий лубинец

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_26:0:3667:2048_1920x0_80_0_0_d80102b224104dd26910ab4524761337.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Медиков, работающих в украинских военкоматах, с начала принудительной мобилизации на Украине ни разу не привлекали к ответственности за фиктивные справки о годности больных людей к службе, их судят за противоположные заключения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "С момента начала принудительной мобилизации (на Украине) не выявлено ни одного случая привлечения к ответственности медиков ТЦК (территориальных центров комплектования, как на Украине называют военкоматы - ред.), которые выписывают фиктивные заключения именно о "годности" к военной службе. Гораздо чаще врачей судят за совершенно противоположные заключения", - сказал собеседник агентства. На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.

https://ria.ru/20250825/odessa-2037557018.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины