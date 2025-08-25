На Украине медиков не судят за фиктивные справки о годности к службе
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Медиков, работающих в украинских военкоматах, с начала принудительной мобилизации на Украине ни разу не привлекали к ответственности за фиктивные справки о годности больных людей к службе, их судят за противоположные заключения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"С момента начала принудительной мобилизации (на Украине) не выявлено ни одного случая привлечения к ответственности медиков ТЦК (территориальных центров комплектования, как на Украине называют военкоматы - ред.), которые выписывают фиктивные заключения именно о "годности" к военной службе. Гораздо чаще врачей судят за совершенно противоположные заключения", - сказал собеседник агентства.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.