В Чернигове прогремел взрыв

2025-08-25T21:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

чернигов

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Чернигове на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Черниговской области воздушная тревога звучит с 18.39. "В Чернигове слышен взрыв", - говорится в сообщении канала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

