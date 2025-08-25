Рейтинг@Mail.ru
25.08.2025
20:46 25.08.2025
На Украине мужчина умер спустя три дня после мобилизации
На Украине мужчина умер спустя три дня после мобилизации - РИА Новости, 25.08.2025
На Украине мужчина умер спустя три дня после мобилизации
Гражданин Украины Виталий Сахарук, которого удерживали в Сарненском военкомате в Ровненской области, скончался от сердечного приступа на третий день после... РИА Новости, 25.08.2025
украина
ровненская область
верховная рада украины
вооруженные силы украины
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Гражданин Украины Виталий Сахарук, которого удерживали в Сарненском военкомате в Ровненской области, скончался от сердечного приступа на третий день после силовой мобилизации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Виталия Сахарука похитили в четверг, 21 августа, и увезли в ТЦК (территориальный центр комплектования, как на Украине называют военкоматы - ред.), где удерживали в течение трех дней. Двадцать третьего августа мать Виталия узнала, что ее сын скончался от сердечного приступа и находится в морге", - сказал собеседник агентства. В самом военкомате, по словам собеседника агентства, заявили, что мобилизованный умер от сердечной недостаточности после успешно пройденной военно-врачебной комиссии. "В своем заявлении военкомы отметили, что признаков насильственной смерти не обнаружено. Вот только врачам, которые выписывали диагноз, вставить свое слово не дали для объяснения, как Сахарук получил заключение о пригодности к службе", - добавил он. Ранее в понедельник издание "Страна.ua" сообщило, что в Ровненской области на западе Украины скончался мобилизованный, которого несколько дней удерживали в военкомате. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход 22 июля сообщала, что сотрудники военкоматов на Украине ежедневно забивают до смерти насильно мобилизованных мужчин призывного возраста или не оказывают им вовремя медицинскую помощь. На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан
украина
ровненская область
Новости
На Украине мужчина умер спустя три дня после мобилизации

В Ровненской области мужчина умер спустя три дня после силовой мобилизации

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Украинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Гражданин Украины Виталий Сахарук, которого удерживали в Сарненском военкомате в Ровненской области, скончался от сердечного приступа на третий день после силовой мобилизации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Виталия Сахарука похитили в четверг, 21 августа, и увезли в ТЦК (территориальный центр комплектования, как на Украине называют военкоматы - ред.), где удерживали в течение трех дней. Двадцать третьего августа мать Виталия узнала, что ее сын скончался от сердечного приступа и находится в морге", - сказал собеседник агентства.
В самом военкомате, по словам собеседника агентства, заявили, что мобилизованный умер от сердечной недостаточности после успешно пройденной военно-врачебной комиссии.
"В своем заявлении военкомы отметили, что признаков насильственной смерти не обнаружено. Вот только врачам, которые выписывали диагноз, вставить свое слово не дали для объяснения, как Сахарук получил заключение о пригодности к службе", - добавил он.
Ранее в понедельник издание "Страна.ua" сообщило, что в Ровненской области на западе Украины скончался мобилизованный, которого несколько дней удерживали в военкомате.
Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход 22 июля сообщала, что сотрудники военкоматов на Украине ежедневно забивают до смерти насильно мобилизованных мужчин призывного возраста или не оказывают им вовремя медицинскую помощь.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан
