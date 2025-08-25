https://ria.ru/20250825/ukraina-2037546640.html

Доверие украинцев к военкоматам стремительно падает, сообщил источник

Доверие украинцев к военкоматам стремительно падает, сообщил источник - РИА Новости, 25.08.2025

Доверие украинцев к военкоматам стремительно падает, сообщил источник

Все меньше украинцев доверяют деятельности военкоматов, автоматически снижается и уровень доверия к украинской армии, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T20:38:00+03:00

2025-08-25T20:38:00+03:00

2025-08-25T20:38:00+03:00

в мире

украина

анна скороход

дмитрий лубинец

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Все меньше украинцев доверяют деятельности военкоматов, автоматически снижается и уровень доверия к украинской армии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Доверие к ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), стремительно падает", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что методы, используемые сотрудниками украинских военкоматов по поимке уклонистов, "без преувеличения, можно назвать варварскими". "Да, у них есть свои сторонники, но с каждым годом их число стремительно падает", - сказал он. В качестве примера собеседник агентства привел данные опроса Международного республиканского института, согласно которым в июле 2025 года 68% украинцев не доверяли ТЦК, а доверяли только 24%. "Полтора года назад, в феврале 2024, показатель доверия был 32%. Примечательно, что многие граждане Украины ассоциируют ТЦК и ВСУ, и снижение доверия к ТЦК автоматически подрывает доверие к украинской армии", - сказал он. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход 22 июля сообщала, что сотрудники военкоматов на Украине ежедневно забивают до смерти насильно мобилизованных мужчин призывного возраста или не оказывают им вовремя медицинскую помощь. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.

https://ria.ru/20250825/ukraintsy-2037545786.html

https://ria.ru/20250825/orban-2037502795.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, анна скороход, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины