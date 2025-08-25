https://ria.ru/20250825/ukraina-2037544632.html

Руководители НАБУ и САП отправились на встречу с европейскими чиновниками

Руководители НАБУ и САП отправились на встречу с европейскими чиновниками - РИА Новости, 25.08.2025

Руководители НАБУ и САП отправились на встречу с европейскими чиновниками

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Александр Клименко и директор украинского Национального антикоррупционного бюро Семен... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T20:09:00+03:00

2025-08-25T20:09:00+03:00

2025-08-25T20:09:00+03:00

в мире

украина

брюссель

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

коррупция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/80/1556688090_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_2c2591570f2d2d62fa30d2e7aef3faac.jpg

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Александр Клименко и директор украинского Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос на этой неделе находятся в Брюсселе, где проводят встречи с европейскими чиновниками, предстоят переговоры с еврокомиссаром Мартой Кос, сообщает издание "Европейская правда". "Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко и директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос на этой неделе находятся в Брюсселе, где проводят встречи с европейскими должностными лицами. Во вторник, 26 августа, с Александром Клименко и Семеном Кривоносом встретится европейский комиссар Марта Кос", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания со ссылкой на источники в Еврокомиссии. Других деталей встречи и переговоров издание не приводит. В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, средиф которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.

https://ria.ru/20250821/kompromat-2036634611.html

https://ria.ru/20250821/ukraina-2036695189.html

украина

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, брюссель, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), коррупция