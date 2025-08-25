Рейтинг@Mail.ru
25.08.2025

Руководители НАБУ и САП отправились на встречу с европейскими чиновниками
20:09 25.08.2025
Руководители НАБУ и САП отправились на встречу с европейскими чиновниками
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Александр Клименко и директор украинского Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос на этой неделе находятся в Брюсселе, где проводят встречи с европейскими чиновниками, предстоят переговоры с еврокомиссаром Мартой Кос, сообщает издание "Европейская правда". "Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко и директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос на этой неделе находятся в Брюсселе, где проводят встречи с европейскими должностными лицами. Во вторник, 26 августа, с Александром Клименко и Семеном Кривоносом встретится европейский комиссар Марта Кос", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания со ссылкой на источники в Еврокомиссии. Других деталей встречи и переговоров издание не приводит. В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, средиф которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Александр Клименко и директор украинского Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос на этой неделе находятся в Брюсселе, где проводят встречи с европейскими чиновниками, предстоят переговоры с еврокомиссаром Мартой Кос, сообщает издание "Европейская правда".
"Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко и директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос на этой неделе находятся в Брюсселе, где проводят встречи с европейскими должностными лицами. Во вторник, 26 августа, с Александром Клименко и Семеном Кривоносом встретится европейский комиссар Марта Кос", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания со ссылкой на источники в Еврокомиссии.
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
У Запада есть компромат на чиновников Украины, заявил экс-подполковник СБУ
21 августа, 06:28
Других деталей встречи и переговоров издание не приводит.
В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, средиф которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Пушков рассказал, какой рычаг давления на Украину есть у США
21 августа, 13:00
 
