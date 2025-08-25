Рейтинг@Mail.ru
Киев пригрозил Навроцкому после предложения запретить бандеровские символы
19:23 25.08.2025 (обновлено: 20:23 25.08.2025)
Киев пригрозил Навроцкому после предложения запретить бандеровские символы
польша
в мире
кароль навроцкий
украинская повстанческая армия
организации украинских националистов* (оун)*
степан бандера
неонацизм
неонацисты
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Киев грозит последствиями президенту Польши Каролю Навроцкому за предложение запретить бандеровскую символику в стране, пишет издание "Европейская правда" со ссылкой на украинский дипломатический источник.Ранее Навроцкий предложил законодательно приравнять бандеровскую символику к фашистской. Президент пояснил, что в этой связи потребуется внести изменения и дополнения в закон об Институте национальной памяти, которым он ранее руководил. Он пообещал в ближайшее время направить на рассмотрение в парламент соответствующий законопроект своего собственного авторства."Мы анализируем правовое измерение принятых решений и их возможное влияние на положение украинских граждан в Польше... Любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским... могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны", - приводит издание слова источника.В польском обществе преобладает резко негативное отношение к символам различных украинских движений националистического толка. Так, в минувшее воскресенье участники антииммигрантской акции протеста в Варшаве публично сожгли красно-черный флаг "Организации украинских националистов"* (ОУН*).Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.МИД РФ ранее отмечал, что на волне русофобии на Западе нарастает тенденция к публичному оправданию нацизма, искажению истории и фальсификации роли СССР в Победе над фашистской Германией.* Запрещенные в России террористические организации.
польша, в мире, кароль навроцкий, украинская повстанческая армия, организации украинских националистов* (оун)*, степан бандера, неонацизм, неонацисты
Польша, В мире, Кароль Навроцкий, Украинская повстанческая армия, Организации украинских националистов* (ОУН)*, Степан Бандера, неонацизм, неонацисты
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Киев грозит последствиями президенту Польши Каролю Навроцкому за предложение запретить бандеровскую символику в стране, пишет издание "Европейская правда" со ссылкой на украинский дипломатический источник.
Ранее Навроцкий предложил законодательно приравнять бандеровскую символику к фашистской. Президент пояснил, что в этой связи потребуется внести изменения и дополнения в закон об Институте национальной памяти, которым он ранее руководил. Он пообещал в ближайшее время направить на рассмотрение в парламент соответствующий законопроект своего собственного авторства.
Варшава - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
В Варшаве участники акции протеста сожгли флаг ОУН-УПА*
24 августа, 19:54
"Мы анализируем правовое измерение принятых решений и их возможное влияние на положение украинских граждан в Польше... Любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским... могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны", - приводит издание слова источника.
В польском обществе преобладает резко негативное отношение к символам различных украинских движений националистического толка. Так, в минувшее воскресенье участники антииммигрантской акции протеста в Варшаве публично сожгли красно-черный флаг "Организации украинских националистов"* (ОУН*).
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Нидерландах рассказали о демонстрации нацистской символики на Украине
14 августа, 20:11
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.
МИД РФ ранее отмечал, что на волне русофобии на Западе нарастает тенденция к публичному оправданию нацизма, искажению истории и фальсификации роли СССР в Победе над фашистской Германией.
* Запрещенные в России террористические организации.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
"Больше не заступятся". Запад сделал Киеву серьезное предупреждение
14 августа, 08:00
 
