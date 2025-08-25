https://ria.ru/20250825/ukraina-2037537946.html

Киев пригрозил Навроцкому после предложения запретить бандеровские символы

Киев пригрозил Навроцкому после предложения запретить бандеровские символы - РИА Новости, 25.08.2025

Киев пригрозил Навроцкому после предложения запретить бандеровские символы

Киев грозит последствиями президенту Польши Каролю Навроцкому за предложение запретить бандеровскую символику в стране, пишет издание "Европейская правда" со... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T19:23:00+03:00

2025-08-25T19:23:00+03:00

2025-08-25T20:23:00+03:00

польша

в мире

кароль навроцкий

украинская повстанческая армия

организации украинских националистов* (оун)*

степан бандера

неонацизм

неонацисты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037471779_0:0:2354:1324_1920x0_80_0_0_59477397d811143061900982cb70487d.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Киев грозит последствиями президенту Польши Каролю Навроцкому за предложение запретить бандеровскую символику в стране, пишет издание "Европейская правда" со ссылкой на украинский дипломатический источник.Ранее Навроцкий предложил законодательно приравнять бандеровскую символику к фашистской. Президент пояснил, что в этой связи потребуется внести изменения и дополнения в закон об Институте национальной памяти, которым он ранее руководил. Он пообещал в ближайшее время направить на рассмотрение в парламент соответствующий законопроект своего собственного авторства."Мы анализируем правовое измерение принятых решений и их возможное влияние на положение украинских граждан в Польше... Любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским... могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны", - приводит издание слова источника.В польском обществе преобладает резко негативное отношение к символам различных украинских движений националистического толка. Так, в минувшее воскресенье участники антииммигрантской акции протеста в Варшаве публично сожгли красно-черный флаг "Организации украинских националистов"* (ОУН*).Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.МИД РФ ранее отмечал, что на волне русофобии на Западе нарастает тенденция к публичному оправданию нацизма, искажению истории и фальсификации роли СССР в Победе над фашистской Германией.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20250824/varshava-2037326305.html

https://ria.ru/20250814/ukraina-2035390515.html

https://ria.ru/20250814/zapad-2035076292.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, в мире, кароль навроцкий, украинская повстанческая армия, организации украинских националистов* (оун)*, степан бандера, неонацизм, неонацисты