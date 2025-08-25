Киев пригрозил Навроцкому после предложения запретить бандеровские символы
Киев пригрозил Навроцкому последствиями в случае запрета бандеровской символики
© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Киев грозит последствиями президенту Польши Каролю Навроцкому за предложение запретить бандеровскую символику в стране, пишет издание "Европейская правда" со ссылкой на украинский дипломатический источник.
Ранее Навроцкий предложил законодательно приравнять бандеровскую символику к фашистской. Президент пояснил, что в этой связи потребуется внести изменения и дополнения в закон об Институте национальной памяти, которым он ранее руководил. Он пообещал в ближайшее время направить на рассмотрение в парламент соответствующий законопроект своего собственного авторства.
В Варшаве участники акции протеста сожгли флаг ОУН-УПА*
24 августа, 19:54
"Мы анализируем правовое измерение принятых решений и их возможное влияние на положение украинских граждан в Польше... Любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским... могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны", - приводит издание слова источника.
В польском обществе преобладает резко негативное отношение к символам различных украинских движений националистического толка. Так, в минувшее воскресенье участники антииммигрантской акции протеста в Варшаве публично сожгли красно-черный флаг "Организации украинских националистов"* (ОУН*).
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.
* Запрещенные в России террористические организации.
