Украинская чиновница потребовала заблокировать российскую музыку, пишут СМИ
© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новый уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская призвала заблокировать в стране трансляцию российской музыки на стриминговых платформах, сообщает украинское издание "Страна.ua".
По ее словам, эта мера необходима якобы "для защиты культурного пространства Украины". Чиновник считает, что украинские власти должны обратиться с официальным запросом к этим платформам, обосновав его украинским законом, запрещающим исполнение "культурного продукта гражданами РФ".
В марте этого года тогдашний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
