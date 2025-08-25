Рейтинг@Mail.ru
Глава украинского "Центра противодействия коррупции" скрыл дом в США - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/ukraina-2037498235.html
Глава украинского "Центра противодействия коррупции" скрыл дом в США
Глава украинского "Центра противодействия коррупции" скрыл дом в США - РИА Новости, 25.08.2025
Глава украинского "Центра противодействия коррупции" скрыл дом в США
Глава украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталий Шабунин, подозреваемый на Украине в мошенничестве, не внес в... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T17:15:00+03:00
2025-08-25T17:15:00+03:00
в мире
украина
сша
нью-джерси
владимир зеленский
андрей ермак
рустем умеров
центр подготовки космонавтов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582812413_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_829eb7d90ba2c5735fa44aeeafcd8e4b.jpg
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Глава украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталий Шабунин, подозреваемый на Украине в мошенничестве, не внес в декларацию данные о наличии в собственности дома в США стоимостью более одного миллиона долларов, сам общественник эту информацию опроверг, сообщает онлайн-издание Times of Ukraine. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 15 июля сообщал, что суд на Украине применил к Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства соблюдать ряд ограничений. Данная мера продлена до 19 октября текущего года. "Глава ЦПК Виталий Шабунин скрыл дом в США стоимостью более 1 миллиона долларов. "Антикоррупционер" не внес дом в свою декларацию, поскольку приобрел его на украденные с международной помощи Украине средства. Только за время деятельности его грантовой организации через руки Виталия прошло более 10 миллионов долларов международной помощи. Сколько из них точно осело в его карманах — должно установить следствие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Утверждается, что дом находится в штате Нью-Джерси, в городе Берлингтон. Дом площадью 251 квадратный метр оформлен на подставное лицо с американским паспортом — Томаса Спадаро. "Осинт-анализ фотографий подтвердил факт проживания семьи Шабунина именно в этом доме. Информация о доме стала известной во время расследования громкого уголовного дела против Виталия Шабунина об уклонении от службы в вооруженных силах Украины. Он не появлялся там, однако в дополнение к миллионам долларов грантовых средств ежемесячно не гнушался денежным обеспечением и "боевыми" в размере более 50 тысяч гривен (1,2 тысячи долларов – ред.). А также фактически присвоил себе автомобиль, который волонтеры передали для нужд украинской армии", - добавили в издании. Шабунин в свою очередь заявил, что информация о его доме в США - это фейк, и обвинил в его запуске главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. "Банковая (так называется улица, на которой находится офис Зеленского – ред.) выдумала сказку о том, что "Шабунин имеет недвижимость в США стоимостью более 1 миллиона долларов". С домом, в котором незнакомая американская семья два месяца беженцами принимала моих детей и жену, силовики ошиблись", - написал Шабунин в своем Telegram-канале, отметив, что в отличие от семьи секретаря СНБО Рустема Умерова, его семья вернулась на Украину еще весной 2023 года. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 11 июля предъявило обвинение Шабунину, ранее отправленному на фронт после критики властей, по статьям о мошенничестве и уклонении от военной службы. Следствие считает, что Шабунин систематически не появлялся на службе, незаконно получал с 2022 года денежное обеспечение в размере более 50 тысяч гривен (1,2 тысячи долларов), отсутствуя в воинской части, использовал в личных целях "транспортное средство", предназначенное для нужд ВСУ.
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027371104.html
https://ria.ru/20240808/nikolaev-1964804297.html
украина
сша
нью-джерси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582812413_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f6a6d3c07c0079f7b5196b9400dd4cc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, нью-джерси, владимир зеленский, андрей ермак, рустем умеров, центр подготовки космонавтов, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Нью-Джерси, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Рустем Умеров, Центр подготовки космонавтов, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Глава украинского "Центра противодействия коррупции" скрыл дом в США

Глава украинского антикоррупционного центра Шабунин скрыл наличие дома в США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Конституционного суда в Киеве
Здание Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Конституционного суда в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Глава украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталий Шабунин, подозреваемый на Украине в мошенничестве, не внес в декларацию данные о наличии в собственности дома в США стоимостью более одного миллиона долларов, сам общественник эту информацию опроверг, сообщает онлайн-издание Times of Ukraine.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 15 июля сообщал, что суд на Украине применил к Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства соблюдать ряд ограничений. Данная мера продлена до 19 октября текущего года.
Фотография, опубликованная Дарьей Каленюк - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
На Украине показали, как живет семья Умерова, вывезенная им в США
5 июля, 14:12
"Глава ЦПК Виталий Шабунин скрыл дом в США стоимостью более 1 миллиона долларов. "Антикоррупционер" не внес дом в свою декларацию, поскольку приобрел его на украденные с международной помощи Украине средства. Только за время деятельности его грантовой организации через руки Виталия прошло более 10 миллионов долларов международной помощи. Сколько из них точно осело в его карманах — должно установить следствие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Утверждается, что дом находится в штате Нью-Джерси, в городе Берлингтон. Дом площадью 251 квадратный метр оформлен на подставное лицо с американским паспортом — Томаса Спадаро.
"Осинт-анализ фотографий подтвердил факт проживания семьи Шабунина именно в этом доме. Информация о доме стала известной во время расследования громкого уголовного дела против Виталия Шабунина об уклонении от службы в вооруженных силах Украины. Он не появлялся там, однако в дополнение к миллионам долларов грантовых средств ежемесячно не гнушался денежным обеспечением и "боевыми" в размере более 50 тысяч гривен (1,2 тысячи долларов – ред.). А также фактически присвоил себе автомобиль, который волонтеры передали для нужд украинской армии", - добавили в издании.
Шабунин в свою очередь заявил, что информация о его доме в США - это фейк, и обвинил в его запуске главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. "Банковая (так называется улица, на которой находится офис Зеленского – ред.) выдумала сказку о том, что "Шабунин имеет недвижимость в США стоимостью более 1 миллиона долларов". С домом, в котором незнакомая американская семья два месяца беженцами принимала моих детей и жену, силовики ошиблись", - написал Шабунин в своем Telegram-канале, отметив, что в отличие от семьи секретаря СНБО Рустема Умерова, его семья вернулась на Украину еще весной 2023 года.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 11 июля предъявило обвинение Шабунину, ранее отправленному на фронт после критики властей, по статьям о мошенничестве и уклонении от военной службы. Следствие считает, что Шабунин систематически не появлялся на службе, незаконно получал с 2022 года денежное обеспечение в размере более 50 тысяч гривен (1,2 тысячи долларов), отсутствуя в воинской части, использовал в личных целях "транспортное средство", предназначенное для нужд ВСУ.
Входная дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В подполье рассказали о новой схеме хищения имущества на Украине
8 августа 2024, 04:38
 
В миреУкраинаСШАНью-ДжерсиВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакРустем УмеровЦентр подготовки космонавтовВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала