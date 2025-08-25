Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что грозит Украине в ближайшие недели
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 25.08.2025
На Западе раскрыли, что грозит Украине в ближайшие недели
На Западе раскрыли, что грозит Украине в ближайшие недели - РИА Новости, 25.08.2025
На Западе раскрыли, что грозит Украине в ближайшие недели
Потери Украины в ближайшее время могут резко увеличиться из-за серьезных проблем на поле боя, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Потери Украины в ближайшее время могут резко увеличиться из-за серьезных проблем на поле боя, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Европейские лидеры отказываются садиться за стол переговоров с Россией несмотря на то, что прокси-война проиграна, а 69 процентов украинцев выступают за немедленные переговоры для ее завершения. Число потерь с украинской стороны резко возрастет в ближайшие недели и месяцы по мере коллапса линий фронта, но эти лидеры продолжают настаивать на том, что война — это мир, а дипломатия — это измена", — написал он.Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны ищут повод, чтобы сорвать процесс урегулирования конфликта на Украине.На прошлой неделе Telegram-канал Mash сообщил, что Киев с февраля 2022 года потерял убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров. По данным канала, такие данные приводятся во взломанной хакерами базе данных Генштаба ВСУ. Позднее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных Генштаба ВСУ.
На Западе раскрыли, что грозит Украине в ближайшие недели

Профессор Дизен спрогнозировал резкий рост потерь Украины в скором времени

Украинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Потери Украины в ближайшее время могут резко увеличиться из-за серьезных проблем на поле боя, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"Европейские лидеры отказываются садиться за стол переговоров с Россией несмотря на то, что прокси-война проиграна, а 69 процентов украинцев выступают за немедленные переговоры для ее завершения. Число потерь с украинской стороны резко возрастет в ближайшие недели и месяцы по мере коллапса линий фронта, но эти лидеры продолжают настаивать на том, что война — это мир, а дипломатия — это измена", — написал он.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны ищут повод, чтобы сорвать процесс урегулирования конфликта на Украине.
На прошлой неделе Telegram-канал Mash сообщил, что Киев с февраля 2022 года потерял убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров. По данным канала, такие данные приводятся во взломанной хакерами базе данных Генштаба ВСУ. Позднее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных Генштаба ВСУ.
