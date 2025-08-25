https://ria.ru/20250825/ukraina-2037444792.html

Запад закрыл глаза на ситуацию с русским языком на Украине, заявил депутат

Запад закрыл глаза на ситуацию с русским языком на Украине, заявил депутат

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Западные страны закрыли глаза на ситуацию с русским языком и ущемлением прав русскоязычного населения на Украине, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. Ранее Владимир Зеленский отказался менять статус русского языка на Украине, заявив, что в стране есть один государственный язык - украинский. При этом новый уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская призвала исключить русский язык из перечня региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии. "Притеснения и преследования по языковому принципу не смущают западных спонсоров Зеленского. Им удобнее закрывать на это глаза. Очень удобно не замечать прямые нарушения Конституции Украины и Устава ООН. Преподнося борьбу с русским языком как борьбу за независимость, Зеленский не стесняется делиться независимостью с отдельными лидерами, которые его поддерживают", - сказал Нестеренко. Депутат подчеркнул, что стремление Зеленского к дальнейшему затягиванию конфликта стало системным. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.

