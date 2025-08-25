Рейтинг@Mail.ru
Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию - РИА Новости, 25.08.2025
10:08 25.08.2025 (обновлено: 10:09 25.08.2025)
Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию
Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию - РИА Новости, 25.08.2025
Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию
Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию, в частности дальнобойные беспилотники, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию, в частности дальнобойные беспилотники, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль. "Украина и Литва совместно будут производить оборонную продукцию для укрепления безопасности обеих стран. Вместе фокусируемся на запуске совместных производств, в частности по созданию дальнобойных беспилотников", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, в Киеве было подписано письмо о намерении совместного производства оборонной продукции в Литве и На Украине. "Документ создает новые возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями", - добавил Шмыгаль. Накануне Шмыгаль сообщил, что Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
в мире, украина, литва, россия, денис шмыгаль, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Литва, Россия, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, НАТО
Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию

Шмыгаль: Украина и Литва договорились совместно производить дальнобойные БПЛА

© РИА Новости / Стрингер
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию, в частности дальнобойные беспилотники, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.
"Украина и Литва совместно будут производить оборонную продукцию для укрепления безопасности обеих стран. Вместе фокусируемся на запуске совместных производств, в частности по созданию дальнобойных беспилотников", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, в Киеве было подписано письмо о намерении совместного производства оборонной продукции в Литве и На Украине.
"Документ создает новые возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями", - добавил Шмыгаль.
Накануне Шмыгаль сообщил, что Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
