Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о росте активности контрабандистов на Украине - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/ukraina-2037375868.html
СМИ сообщили о росте активности контрабандистов на Украине
СМИ сообщили о росте активности контрабандистов на Украине - РИА Новости, 25.08.2025
СМИ сообщили о росте активности контрабандистов на Украине
После начала СВО на Украине произошел рост активности контрабандистов, увеличилось число незаконных маршрутов доставки грузов, следует из публикации журналиста... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T09:45:00+03:00
2025-08-25T09:45:00+03:00
в мире
одесса
киев
днепропетровск
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789897574_0:423:2713:1949_1920x0_80_0_0_496213b9bf95ac79c07645491d9af456.jpg
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. После начала СВО на Украине произошел рост активности контрабандистов, увеличилось число незаконных маршрутов доставки грузов, следует из публикации журналиста Грегори Приолона на портале Intelligence Online. "С 2022 года война разрушила устоявшейся баланс, привела к увеличению числа параллельных маршрутов контрабанды и открыла новые рынки. На вокзалах, в портах и лесах украинские мафиозные группировки перекраивают сферы своего влияния", - говорится в публикации. В материале отмечается, что порт Одессы на фоне военных действий превратился в центр контрабанды разнообразной продукции, включая горючее и наркотики, в первую очередь кокаин. "Нелегальные сети по продаже топлива также процветают... Совсем недавно порт (Одессы – ред.) был назван воротами для южноамериканского кокаина", - сообщается в публикации с упоминанием перехвата в 2024 году 50 килограммов кокаина из Эквадора. Аналогичным образом произошел рост незаконной активности в портах Рени и Измаила, о чем Приолон сообщает со ссылкой на представителей властей Румынии и Молдавии. Так, в статье указывается, что через эти логистические центры происходит доставка табачной продукции, горючего, стрелкового оружия и синтетических наркотиков. Автор материала также отмечает ослабление контроля за незаконной добычей янтаря в Ровенской и Волынской областях, рост незаконной вырубки леса в Закарпатье, распространение в Киеве и Днепропетровске цифровой преступности и колл-центров, осуществляющих мошеннические звонки. "Киев и Днепропетровск стали столицами цифровой преступности, где процветают массовые мошенничества и изощренные кибератаки", - сообщается в статье. Также в тексте упоминается, что на фоне боевых действий произошел рост наркопотребления. "Амфетамины и опиоиды всех видов продаются из-под полы на передовой, чтобы не дать измученным после трех лет конфликта солдатам заснуть. Вдали от линии фронта, в Киеве и Одессе, наблюдается бум торговли кокаином и экстази", - указывается в статье. В августе колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение примерно восьми месяцев в 2024 году, рассказал РИА Новости на условиях анонимности, что в украинских вооруженных силах распространено употребление наркотиков. Ранее представитель антифашистского подполья Херсона сообщил РИА Новости, что латиноамериканские наемники, присутствующие в рядах украинской армии на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Николаевской областей, наладили канал поставки и сбыта наркотических веществ прямо на линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20250310/ukraina-2004161349.html
https://ria.ru/20250609/fsb-2021726812.html
https://ria.ru/20250728/istochnik-2031819338.html
https://ria.ru/20250727/preparaty-2031503581.html
одесса
киев
днепропетровск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789897574_186:397:2386:2047_1920x0_80_0_0_448f185aeef6e31f99503e6b96e1359a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, киев, днепропетровск, вооруженные силы украины, украина
В мире, Одесса, Киев, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины, Украина
СМИ сообщили о росте активности контрабандистов на Украине

Intelligence Online: на Украине с начала СВО выросла активность контрабандистов

© РИА Новости / Денис Петров | Перейти в медиабанкКорабли береговой охраны Украины в Одесском порту
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Денис Петров
Перейти в медиабанк
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. После начала СВО на Украине произошел рост активности контрабандистов, увеличилось число незаконных маршрутов доставки грузов, следует из публикации журналиста Грегори Приолона на портале Intelligence Online.
"С 2022 года война разрушила устоявшейся баланс, привела к увеличению числа параллельных маршрутов контрабанды и открыла новые рынки. На вокзалах, в портах и лесах украинские мафиозные группировки перекраивают сферы своего влияния", - говорится в публикации.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
На Украине запустили электронную систему для облегчения выращивания конопли
10 марта, 18:13
В материале отмечается, что порт Одессы на фоне военных действий превратился в центр контрабанды разнообразной продукции, включая горючее и наркотики, в первую очередь кокаин.
"Нелегальные сети по продаже топлива также процветают... Совсем недавно порт (Одессы – ред.) был назван воротами для южноамериканского кокаина", - сообщается в публикации с упоминанием перехвата в 2024 году 50 килограммов кокаина из Эквадора.
Аналогичным образом произошел рост незаконной активности в портах Рени и Измаила, о чем Приолон сообщает со ссылкой на представителей властей Румынии и Молдавии. Так, в статье указывается, что через эти логистические центры происходит доставка табачной продукции, горючего, стрелкового оружия и синтетических наркотиков.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Киев пытался создать канал контрабанды российской авиапродукции
9 июня, 10:31
Автор материала также отмечает ослабление контроля за незаконной добычей янтаря в Ровенской и Волынской областях, рост незаконной вырубки леса в Закарпатье, распространение в Киеве и Днепропетровске цифровой преступности и колл-центров, осуществляющих мошеннические звонки.
"Киев и Днепропетровск стали столицами цифровой преступности, где процветают массовые мошенничества и изощренные кибератаки", - сообщается в статье.
Также в тексте упоминается, что на фоне боевых действий произошел рост наркопотребления.
"Амфетамины и опиоиды всех видов продаются из-под полы на передовой, чтобы не дать измученным после трех лет конфликта солдатам заснуть. Вдали от линии фронта, в Киеве и Одессе, наблюдается бум торговли кокаином и экстази", - указывается в статье.
Денис Ермак в Афганистане - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Источник: брат Ермака снабжает наркотиками верхушку украинской власти
28 июля, 03:06
В августе колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение примерно восьми месяцев в 2024 году, рассказал РИА Новости на условиях анонимности, что в украинских вооруженных силах распространено употребление наркотиков.
Ранее представитель антифашистского подполья Херсона сообщил РИА Новости, что латиноамериканские наемники, присутствующие в рядах украинской армии на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Николаевской областей, наладили канал поставки и сбыта наркотических веществ прямо на линии боевого соприкосновения.
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Морпехи рассказали о неизвестных препаратах, найденных на позициях ВСУ
27 июля, 07:30
 
В миреОдессаКиевДнепропетровскВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала