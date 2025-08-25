Рейтинг@Mail.ru
Politico: министры обороны ЕС обсудят увеличение военной поддержки Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:27 25.08.2025
Politico: министры обороны ЕС обсудят увеличение военной поддержки Украины
Министры обороны стран Евросоюза в пятницу обсудят увеличение военной поддержки Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломата ЕС.
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министры обороны стран Евросоюза в пятницу обсудят увеличение военной поддержки Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломата ЕС. "Министры обороны встретятся за ужином в четверг, а в пятницу обсудят, как увеличить военную поддержку Киева и помочь его военной промышленности", - говорится в публикации. По данным издания, на встрече будут присутствовать глава дипломатии ЕС Кая Каллас, а также генсек НАТО Марк Рютте. Газета пишет, что вопрос о гарантиях безопасности официально не стоит на повестке дня, но ожидается, что он будет поднят на встрече. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
в мире, украина, россия, киев, кайя каллас, марк рютте, сергей лавров, нато, евросоюз
Флаг Украины и флаг с символикойЕвросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министры обороны стран Евросоюза в пятницу обсудят увеличение военной поддержки Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломата ЕС.
"Министры обороны встретятся за ужином в четверг, а в пятницу обсудят, как увеличить военную поддержку Киева и помочь его военной промышленности", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Бумажный тигр" Европы пытается превратиться в "шипованную свинью"
Вчера, 08:00
По данным издания, на встрече будут присутствовать глава дипломатии ЕС Кая Каллас, а также генсек НАТО Марк Рютте.
Газета пишет, что вопрос о гарантиях безопасности официально не стоит на повестке дня, но ожидается, что он будет поднят на встрече.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
НАТО даст Трампу решительный бой за Украину
23 августа, 08:37
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Кайя Каллас, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
 
 
