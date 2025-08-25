Рейтинг@Mail.ru
Карта Украины в Белом доме не соответствует действительности, заявил Ганчев
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:58 25.08.2025
Карта Украины в Белом доме не соответствует действительности, заявил Ганчев
Карта Украины в Белом доме не соответствует действительности, заявил Ганчев - РИА Новости, 25.08.2025
Карта Украины в Белом доме не соответствует действительности, заявил Ганчев
Карта Украины, выставленная в Белом доме на переговорах президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, не отражает реального положения дел на фронте,... РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Карта Украины, выставленная в Белом доме на переговорах президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, не отражает реального положения дел на фронте, такое мнение РИА Новости озвучил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Их карта отражает только те победы, которые они в ходе своей агрессивной пропаганды стараются показывать Западу, чтобы отчитаться перед ними и перед своим населением, и для того, чтобы как-то оправдать свои потери. На самом деле все их контрнаступления очень быстро погашаются нашими подразделениями. Поэтому я не могу судить, насколько их карта объективна в данный конкретный участок времени", - заявил Ганчев. В понедельник, 18 августа президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Британское телевидение сообщало, что на фоне закрытой встречи в Овальном кабинете была поставлена карта Украины. Как утверждалось, с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он заберет ее на Украину.
в мире, украина, сша, харьковская область, дональд трамп, владимир зеленский, виталий ганчев, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Харьковская область, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Виталий Ганчев, Евросоюз
Карта Украины в Белом доме не соответствует действительности, заявил Ганчев

Ганчев: карта Украины в Белом доме не отражает реального положения дел на фронте

© соцсетиКарта Украины выставлена в Овальном кабинете Белого дома
Карта Украины выставлена в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© соцсети
Карта Украины выставлена в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Карта Украины, выставленная в Белом доме на переговорах президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, не отражает реального положения дел на фронте, такое мнение РИА Новости озвучил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Их карта отражает только те победы, которые они в ходе своей агрессивной пропаганды стараются показывать Западу, чтобы отчитаться перед ними и перед своим населением, и для того, чтобы как-то оправдать свои потери. На самом деле все их контрнаступления очень быстро погашаются нашими подразделениями. Поэтому я не могу судить, насколько их карта объективна в данный конкретный участок времени", - заявил Ганчев.
В понедельник, 18 августа президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Британское телевидение сообщало, что на фоне закрытой встречи в Овальном кабинете была поставлена карта Украины. Как утверждалось, с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он заберет ее на Украину.
На Украине забили тревогу из-за одного подразделения ВС России
23 августа, 08:39
