25.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:43 25.08.2025
Боец рассказал об атаках ВСУ в ЛНР
ВСУ стали активно использовать дроны на оптоволокне для атак, в том числе на мирных жителей, в ЛНР, сообщил РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат"
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 25 авг - РИА Новости. ВСУ стали активно использовать дроны на оптоволокне для атак, в том числе на мирных жителей, в ЛНР, сообщил РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Усман". На минувшей неделе в правительстве ЛНР сообщили, что украинский беспилотник атаковал автомобиль с мирными жителями в районе больницы в Кременной в ЛНР, 31-летний водитель погиб, пассажир был ранен. "Везде посты РЭБ стоят, и они стали активно оптоволокно использовать (дроны на оптоволокне - ред.). При въезде в город, там есть единственная автозаправочная станция, вот туда залетел дрон, и она три дня она не работала. Не стесняются бить по мирному населению. Может, месяц назад, при выезде есть блокпост хотел дрон зайти на пост, как раз из-за поворота вышел гражданский автомобиль с пожилым мужчиной за рулем и двумя бабушками - ударил он в заднюю часть автомобиля", - рассказал боец. Боец с позывным "Мура" пояснил, что на участке Кременная-Рубежное выставлены специальные посты с РЭБ, но они не эффективны против оптоволоконных дронов, поэтому работают мобильные группы по противодействию БПЛА. "По большей части глушим все (БПЛА ВСУ на участке Кременная-Рубежное - ред.). Единственная проблема с оптоволокном… Стараемся работать, придумывать какие-то методы, патроны всякие, экспериментируем", - отметил "Мура".
Боец рассказал об атаках ВСУ в ЛНР

ВСУ стали активно использовать дроны на оптоволокне для атак в ЛНР

© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 25 авг - РИА Новости. ВСУ стали активно использовать дроны на оптоволокне для атак, в том числе на мирных жителей, в ЛНР, сообщил РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Усман".
На минувшей неделе в правительстве ЛНР сообщили, что украинский беспилотник атаковал автомобиль с мирными жителями в районе больницы в Кременной в ЛНР, 31-летний водитель погиб, пассажир был ранен.
"Везде посты РЭБ стоят, и они стали активно оптоволокно использовать (дроны на оптоволокне - ред.). При въезде в город, там есть единственная автозаправочная станция, вот туда залетел дрон, и она три дня она не работала. Не стесняются бить по мирному населению. Может, месяц назад, при выезде есть блокпост хотел дрон зайти на пост, как раз из-за поворота вышел гражданский автомобиль с пожилым мужчиной за рулем и двумя бабушками - ударил он в заднюю часть автомобиля", - рассказал боец.
Боец с позывным "Мура" пояснил, что на участке Кременная-Рубежное выставлены специальные посты с РЭБ, но они не эффективны против оптоволоконных дронов, поэтому работают мобильные группы по противодействию БПЛА.
"По большей части глушим все (БПЛА ВСУ на участке Кременная-Рубежное - ред.). Единственная проблема с оптоволокном… Стараемся работать, придумывать какие-то методы, патроны всякие, экспериментируем", - отметил "Мура".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Луганская Народная Республика
Россия
Кременная
Вооруженные силы Украины
Происшествия
 
 
