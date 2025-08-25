https://ria.ru/20250825/ukraina-2037359984.html

Боец рассказал об атаках ВСУ в ЛНР

Боец рассказал об атаках ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 25.08.2025

Боец рассказал об атаках ВСУ в ЛНР

ВСУ стали активно использовать дроны на оптоволокне для атак, в том числе на мирных жителей, в ЛНР, сообщил РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат"... РИА Новости, 25.08.2025

КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 25 авг - РИА Новости. ВСУ стали активно использовать дроны на оптоволокне для атак, в том числе на мирных жителей, в ЛНР, сообщил РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Усман". На минувшей неделе в правительстве ЛНР сообщили, что украинский беспилотник атаковал автомобиль с мирными жителями в районе больницы в Кременной в ЛНР, 31-летний водитель погиб, пассажир был ранен. "Везде посты РЭБ стоят, и они стали активно оптоволокно использовать (дроны на оптоволокне - ред.). При въезде в город, там есть единственная автозаправочная станция, вот туда залетел дрон, и она три дня она не работала. Не стесняются бить по мирному населению. Может, месяц назад, при выезде есть блокпост хотел дрон зайти на пост, как раз из-за поворота вышел гражданский автомобиль с пожилым мужчиной за рулем и двумя бабушками - ударил он в заднюю часть автомобиля", - рассказал боец. Боец с позывным "Мура" пояснил, что на участке Кременная-Рубежное выставлены специальные посты с РЭБ, но они не эффективны против оптоволоконных дронов, поэтому работают мобильные группы по противодействию БПЛА. "По большей части глушим все (БПЛА ВСУ на участке Кременная-Рубежное - ред.). Единственная проблема с оптоволокном… Стараемся работать, придумывать какие-то методы, патроны всякие, экспериментируем", - отметил "Мура".

