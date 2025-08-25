Рейтинг@Mail.ru
В Турции назвали условие для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/ukraina-2037358648.html
В Турции назвали условие для завершения конфликта на Украине
В Турции назвали условие для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 25.08.2025
В Турции назвали условие для завершения конфликта на Украине
Сохранение нынешнего темпа администрацией президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса на Украине и принятие требований России может завершить этот... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T07:24:00+03:00
2025-08-25T07:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034085666_0:0:2517:1416_1920x0_80_0_0_9462695df6b64c8f77a4d49397db44a6.jpg
АНКАРА, 25 июл – РИА Новости. Сохранение нынешнего темпа администрацией президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса на Украине и принятие требований России может завершить этот конфликт в ближайшее время, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Трамп ранее заявил, что ясность в вопросе украинского мирного урегулирования наступит в течение следующих двух недель, добавив, что может изменить свой подход к вопросу по истечении этого срока. "Похоже, конфликт близится к завершению. Если команда Трампа сохранит преимущество, достигнутое за последние 1-2 недели, она в значительной степени примет требования России и закончит войну между Россией и Украиной", - заявил политик. По его словам, встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским на территории Турции возможна. "Но главное, чтобы Турция не теряла свой шанс как посредника, не теряла баланс. Это нужно хорошо понимать", - заявил политик. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. После встречи с Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
https://ria.ru/20250823/tramp-2037184665.html
https://ria.ru/20250823/podrazdelenie-2037119020.html
https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037358066.html
украина
россия
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034085666_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_91d6738f136e6973ce42209324ba5abb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Евросоюз, Турция
В Турции назвали условие для завершения конфликта на Украине

Политик Топкурулу: принятие условий России поможет завершить украинский конфликт

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 25 июл – РИА Новости. Сохранение нынешнего темпа администрацией президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса на Украине и принятие требований России может завершить этот конфликт в ближайшее время, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Трамп ранее заявил, что ясность в вопросе украинского мирного урегулирования наступит в течение следующих двух недель, добавив, что может изменить свой подход к вопросу по истечении этого срока.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
"Будут в восторге": на Западе раскрыли, что задумал Трамп насчет Украины
23 августа, 16:35
"Похоже, конфликт близится к завершению. Если команда Трампа сохранит преимущество, достигнутое за последние 1-2 недели, она в значительной степени примет требования России и закончит войну между Россией и Украиной", - заявил политик.
По его словам, встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским на территории Турции возможна.
"Но главное, чтобы Турция не теряла свой шанс как посредника, не теряла баланс. Это нужно хорошо понимать", - заявил политик.
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
На Украине забили тревогу из-за одного подразделения ВС России
23 августа, 08:39
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
После встречи с Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Китае обвинили Зеленского в попытке затянуть решение украинского кризиса
07:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕвросоюзТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала