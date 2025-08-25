https://ria.ru/20250825/ukraina-2037355923.html
Бывший сторонник ВСУ рассказал о наемниках на Украине
Бывший сторонник ВСУ рассказал о наемниках на Украине - РИА Новости, 25.08.2025
Бывший сторонник ВСУ рассказал о наемниках на Украине
Боевики ВСУ принимают в свои ряды много наемников из Колумбии и Бразилии, рассказал РИА Новости бывший украинский наемник из Польши, перешедший на сторону РФ,... РИА Новости, 25.08.2025
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Боевики ВСУ принимают в свои ряды много наемников из Колумбии и Бразилии, рассказал РИА Новости бывший украинский наемник из Польши, перешедший на сторону РФ, доброволец батальона имени Максима Кривоноса Кшиштоф Флачек. Сейчас Флачек служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Данный батальон создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. "Большинство были из Колумбии, было много людей из Бразилии. И кроме того, там были один или два человека из Германии, Англии, Норвегии. Я из Польши", - заявил Флатчек. Флачек добавил, что ВСУ принимали в свои ряды и наемников из Хорватии, а также с Тайваня. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Бывший сторонник ВСУ рассказал о наемниках на Украине
Экс-наемник Флачек: в ВСУ принимают множество наемников из Колумбии и Бразилии
