Бывший сторонник ВСУ рассказал о наемниках на Украине
06:19 25.08.2025 (обновлено: 06:28 25.08.2025)
Бывший сторонник ВСУ рассказал о наемниках на Украине
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Боевики ВСУ принимают в свои ряды много наемников из Колумбии и Бразилии, рассказал РИА Новости бывший украинский наемник из Польши, перешедший на сторону РФ, доброволец батальона имени Максима Кривоноса Кшиштоф Флачек. Сейчас Флачек служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Данный батальон создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. "Большинство были из Колумбии, было много людей из Бразилии. И кроме того, там были один или два человека из Германии, Англии, Норвегии. Я из Польши", - заявил Флатчек. Флачек добавил, что ВСУ принимали в свои ряды и наемников из Хорватии, а также с Тайваня. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Боевики ВСУ принимают в свои ряды много наемников из Колумбии и Бразилии, рассказал РИА Новости бывший украинский наемник из Польши, перешедший на сторону РФ, доброволец батальона имени Максима Кривоноса Кшиштоф Флачек.
Сейчас Флачек служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Данный батальон создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
"Большинство были из Колумбии, было много людей из Бразилии. И кроме того, там были один или два человека из Германии, Англии, Норвегии. Я из Польши", - заявил Флатчек.
Флачек добавил, что ВСУ принимали в свои ряды и наемников из Хорватии, а также с Тайваня.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Бывший наемник призвал поляков не воевать на стороне ВСУ
