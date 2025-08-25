https://ria.ru/20250825/ukraina-2037355388.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

специальная военная операция на украине

в мире

россия

черниговская область

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, в Харьковской области тревога была объявлена в 05.06 мск, в Черниговской - в 05.12 мск, в Сумской - в 05.35 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

