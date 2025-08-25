Рейтинг@Mail.ru
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.08.2025
06:09 25.08.2025
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T06:09:00+03:00
2025-08-25T06:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
черниговская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, в Харьковской области тревога была объявлена в 05.06 мск, в Черниговской - в 05.12 мск, в Сумской - в 05.35 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
в мире, россия, черниговская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Черниговская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу

© Фото : соцсетиДым над украинским городом
Дым над украинским городом - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото : соцсети
Дым над украинским городом. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, в Харьковской области тревога была объявлена в 05.06 мск, в Черниговской - в 05.12 мск, в Сумской - в 05.35 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Сумах прогремели новые взрывы
