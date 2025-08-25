Рейтинг@Mail.ru
Источник: ясности в планах по отправке турецких войск на Украину нет - РИА Новости, 25.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:52 25.08.2025 (обновлено: 06:31 25.08.2025)
Источник: ясности в планах по отправке турецких войск на Украину нет
в мире
турция
украина
анкара (провинция)
специальная военная операция на украине
АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Ясности в концепции и планах по возможной отправке войск Турции в качестве гарантов безопасности на Украине нет, СМИ спекулируют на этой теме, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Ранее гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны Турции сообщил, что Анкара считает преждевременными рассуждения о возможной миссии миротворцев на Украине, пока не достигнуто прекращение огня. Дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что Турция не принимала конкретных решений по вероятности предоставления гарантий безопасности Украине. "Очень много спекуляций на эту тему в прессе, особенно в зарубежной. Пока нет никакой ясности и концепции по этому проекту. Все на уровне обсуждений. Просим вас полагаться только на официальную информацию от турецких властей", - заявил собеседник агентства.
в мире, турция, украина, анкара (провинция)
В мире, Турция, Украина, Анкара (провинция), Специальная военная операция на Украине
© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Ясности в концепции и планах по возможной отправке войск Турции в качестве гарантов безопасности на Украине нет, СМИ спекулируют на этой теме, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны Турции сообщил, что Анкара считает преждевременными рассуждения о возможной миссии миротворцев на Украине, пока не достигнуто прекращение огня. Дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что Турция не принимала конкретных решений по вероятности предоставления гарантий безопасности Украине.
"Очень много спекуляций на эту тему в прессе, особенно в зарубежной. Пока нет никакой ясности и концепции по этому проекту. Все на уровне обсуждений. Просим вас полагаться только на официальную информацию от турецких властей", - заявил собеседник агентства.
