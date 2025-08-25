Источник: ясности в планах по отправке турецких войск на Украину нет

https://ria.ru/20250825/ukraina-2037354910.html
АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Ясности в концепции и планах по возможной отправке войск Турции в качестве гарантов безопасности на Украине нет, СМИ спекулируют на этой теме, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Ранее гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны Турции сообщил, что Анкара считает преждевременными рассуждения о возможной миссии миротворцев на Украине, пока не достигнуто прекращение огня. Дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что Турция не принимала конкретных решений по вероятности предоставления гарантий безопасности Украине. "Очень много спекуляций на эту тему в прессе, особенно в зарубежной. Пока нет никакой ясности и концепции по этому проекту. Все на уровне обсуждений. Просим вас полагаться только на официальную информацию от турецких властей", - заявил собеседник агентства.
