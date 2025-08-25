https://ria.ru/20250825/ukraina-2037354910.html

Источник: ясности в планах по отправке турецких войск на Украину нет

Источник: ясности в планах по отправке турецких войск на Украину нет - РИА Новости, 25.08.2025

Источник: ясности в планах по отправке турецких войск на Украину нет

Ясности в концепции и планах по возможной отправке войск Турции в качестве гарантов безопасности на Украине нет, СМИ спекулируют на этой теме, заявил РИА... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T05:52:00+03:00

2025-08-25T05:52:00+03:00

2025-08-25T06:31:00+03:00

в мире

турция

украина

анкара (провинция)

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg

АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Ясности в концепции и планах по возможной отправке войск Турции в качестве гарантов безопасности на Украине нет, СМИ спекулируют на этой теме, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Ранее гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны Турции сообщил, что Анкара считает преждевременными рассуждения о возможной миссии миротворцев на Украине, пока не достигнуто прекращение огня. Дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что Турция не принимала конкретных решений по вероятности предоставления гарантий безопасности Украине. "Очень много спекуляций на эту тему в прессе, особенно в зарубежной. Пока нет никакой ясности и концепции по этому проекту. Все на уровне обсуждений. Просим вас полагаться только на официальную информацию от турецких властей", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250820/ukraina-2036611764.html

турция

украина

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, украина, анкара (провинция)