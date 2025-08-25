https://ria.ru/20250825/ukraina-2037349985.html

На Западе раскрыли, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров

На Западе раскрыли, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров - РИА Новости, 25.08.2025

На Западе раскрыли, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров

Владимир Зеленский и поддерживающие его европейские лидеры сорвали мирный процесс, из-за чего Украину может ожидать ядерная война или смена политического...

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский и поддерживающие его европейские лидеры сорвали мирный процесс, из-за чего Украину может ожидать ядерная война или смена политического режима, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети X.“Как мы и предполагали, зеленый гоблин (Зеленский. — Прим. ред.) и европейская коалиция в поддержку войны успешно сорвали мирные переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом. Теперь перед нами два пути: ядерная война или смена режима на Украине”, — отметил он.При этом, как считает профессор, решение об этом должен принять Трамп.В прошлый понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима в случае успеха переговоров.

