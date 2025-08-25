Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:02 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/ukraina-2037349985.html
На Западе раскрыли, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров
На Западе раскрыли, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров - РИА Новости, 25.08.2025
На Западе раскрыли, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров
Владимир Зеленский и поддерживающие его европейские лидеры сорвали мирный процесс, из-за чего Украину может ожидать ядерная война или смена политического... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T03:02:00+03:00
2025-08-25T03:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
туомас малинен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036242513_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1439633720c2399020287bbd6673335b.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский и поддерживающие его европейские лидеры сорвали мирный процесс, из-за чего Украину может ожидать ядерная война или смена политического режима, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети X.“Как мы и предполагали, зеленый гоблин (Зеленский. — Прим. ред.) и европейская коалиция в поддержку войны успешно сорвали мирные переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом. Теперь перед нами два пути: ядерная война или смена режима на Украине”, — отметил он.При этом, как считает профессор, решение об этом должен принять Трамп.В прошлый понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима в случае успеха переговоров.
https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037343766.html
https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037347111.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036242513_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e8cb599768f5cede8656c937ce35a0fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, туомас малинен, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Туомас Малинен, Евросоюз
На Западе раскрыли, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров

Профессор Малинен: за срыв переговоров Киев ждет ядерная война или смена режима

© Фото : The White HouseВстреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото : The White House
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский и поддерживающие его европейские лидеры сорвали мирный процесс, из-за чего Украину может ожидать ядерная война или смена политического режима, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети X.
“Как мы и предполагали, зеленый гоблин (Зеленский. — Прим. ред.) и европейская коалиция в поддержку войны успешно сорвали мирные переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом. Теперь перед нами два пути: ядерная война или смена режима на Украине”, — отметил он.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Бросают в мясорубку": выходка Зеленского в соборе ужаснула депутата Рады
00:48
При этом, как считает профессор, решение об этом должен принять Трамп.
В прошлый понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима в случае успеха переговоров.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Сумасшедший клоун": украинцев предупредили об уничтожении из-за Зеленского
01:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампТуомас МалиненЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала