https://ria.ru/20250825/ukraina-2037349985.html
На Западе раскрыли, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров
На Западе раскрыли, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров - РИА Новости, 25.08.2025
На Западе раскрыли, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров
Владимир Зеленский и поддерживающие его европейские лидеры сорвали мирный процесс, из-за чего Украину может ожидать ядерная война или смена политического... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T03:02:00+03:00
2025-08-25T03:02:00+03:00
2025-08-25T03:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
туомас малинен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036242513_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1439633720c2399020287bbd6673335b.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский и поддерживающие его европейские лидеры сорвали мирный процесс, из-за чего Украину может ожидать ядерная война или смена политического режима, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети X.“Как мы и предполагали, зеленый гоблин (Зеленский. — Прим. ред.) и европейская коалиция в поддержку войны успешно сорвали мирные переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом. Теперь перед нами два пути: ядерная война или смена режима на Украине”, — отметил он.При этом, как считает профессор, решение об этом должен принять Трамп.В прошлый понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима в случае успеха переговоров.
https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037343766.html
https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037347111.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036242513_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e8cb599768f5cede8656c937ce35a0fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, туомас малинен, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Туомас Малинен, Евросоюз
На Западе раскрыли, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров
Профессор Малинен: за срыв переговоров Киев ждет ядерная война или смена режима