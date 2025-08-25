https://ria.ru/20250825/ukraina-2037343908.html

В МИД Германии рассказали о гарантиях безопасности для Украины

БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Украине нужны гарантии безопасности от широкого круга стран, включая США, считает глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. "Необходимы гарантии безопасности (для Украины - ред.), которые максимально приближают к тому, что означает членство в НАТО", - сказал Вадефуль на Дне открытых дверей правительства ФРГ в воскресенье, его слова приводит портал BR24. По мнению министра, невозможно требовать от Украины, чтобы она всерьез думала об отказе от части территории, "если она как минимум не получит за это реальные гарантии безопасности от как можно большего числа стран, чтобы, по крайней мере, остальная ее территория была в безопасности". Министр считает, что для России это не стало бы угрозой. "Это могло бы стать основой для того, чтобы мы в Европе наконец снова обрели мир", - полагает Вадефуль. При этом он уточнил, что круг гарантов безопасности Украины следовало бы расширить за пределы Европы. По словам министра, важно, чтобы в него входили и США. В минувший понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

