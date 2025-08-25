Рейтинг@Mail.ru
В МИД Германии рассказали о гарантиях безопасности для Украины - РИА Новости, 25.08.2025
00:49 25.08.2025
В МИД Германии рассказали о гарантиях безопасности для Украины
В МИД Германии рассказали о гарантиях безопасности для Украины - РИА Новости, 25.08.2025
В МИД Германии рассказали о гарантиях безопасности для Украины
Украине нужны гарантии безопасности от широкого круга стран, включая США, считает глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. РИА Новости, 25.08.2025
БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Украине нужны гарантии безопасности от широкого круга стран, включая США, считает глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. "Необходимы гарантии безопасности (для Украины - ред.), которые максимально приближают к тому, что означает членство в НАТО", - сказал Вадефуль на Дне открытых дверей правительства ФРГ в воскресенье, его слова приводит портал BR24. По мнению министра, невозможно требовать от Украины, чтобы она всерьез думала об отказе от части территории, "если она как минимум не получит за это реальные гарантии безопасности от как можно большего числа стран, чтобы, по крайней мере, остальная ее территория была в безопасности". Министр считает, что для России это не стало бы угрозой. "Это могло бы стать основой для того, чтобы мы в Европе наконец снова обрели мир", - полагает Вадефуль. При этом он уточнил, что круг гарантов безопасности Украины следовало бы расширить за пределы Европы. По словам министра, важно, чтобы в него входили и США. В минувший понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В МИД Германии рассказали о гарантиях безопасности для Украины

МИД ФРГ: Украине нужны гарантии безопасности от широкого круга стран

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Украине нужны гарантии безопасности от широкого круга стран, включая США, считает глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.
"Необходимы гарантии безопасности (для Украины - ред.), которые максимально приближают к тому, что означает членство в НАТО", - сказал Вадефуль на Дне открытых дверей правительства ФРГ в воскресенье, его слова приводит портал BR24.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 миллиардов долларов
23 августа, 09:18
По мнению министра, невозможно требовать от Украины, чтобы она всерьез думала об отказе от части территории, "если она как минимум не получит за это реальные гарантии безопасности от как можно большего числа стран, чтобы, по крайней мере, остальная ее территория была в безопасности".
Министр считает, что для России это не стало бы угрозой.
"Это могло бы стать основой для того, чтобы мы в Европе наконец снова обрели мир", - полагает Вадефуль.
При этом он уточнил, что круг гарантов безопасности Украины следовало бы расширить за пределы Европы. По словам министра, важно, чтобы в него входили и США.
Генсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 22 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
У Украины есть необратимый путь в НАТО, заявил Рютте
22 августа, 16:22
В минувший понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Вэнс заявил об участии России в переговорах о гарантиях безопасности Киеву
Вчера, 17:15
 
В миреУкраинаЕвропаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
