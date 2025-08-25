https://ria.ru/20250825/ukraina-2037342824.html

Сибига резко отреагировал на призыв Венгрии прекратить угрозы

Сибига резко отреагировал на призыв Венгрии прекратить угрозы

Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на призыв министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на инфраструктуру энергоснабжения страны.

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на призыв министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на инфраструктуру энергоснабжения страны. Ранее Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Венгрия расценивает как нападение на свой суверенитет. "Я отвечу на венгерский манер. Вам не нужно говорить (Владимиру Зеленскому - ред.), что делать и говорить, и когда… Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте (поставки энергоресурсов - ред.)… как и вся остальная Европа", - написал Сибига на своей странице в соцсети Х. Сийярто в пятницу заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.

