https://ria.ru/20250825/ukraina-2037342824.html
Сибига резко отреагировал на призыв Венгрии прекратить угрозы
Сибига резко отреагировал на призыв Венгрии прекратить угрозы - РИА Новости, 25.08.2025
Сибига резко отреагировал на призыв Венгрии прекратить угрозы
Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на призыв министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T00:24:00+03:00
2025-08-25T00:24:00+03:00
2025-08-25T00:24:00+03:00
в мире
венгрия
будапешт
украина
андрей сибига
петер сийярто
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971229496_0:242:2894:1870_1920x0_80_0_0_69333e3fb6ba655d2616efdaf35e962a.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на призыв министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на инфраструктуру энергоснабжения страны. Ранее Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Венгрия расценивает как нападение на свой суверенитет. "Я отвечу на венгерский манер. Вам не нужно говорить (Владимиру Зеленскому - ред.), что делать и говорить, и когда… Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте (поставки энергоресурсов - ред.)… как и вся остальная Европа", - написал Сибига на своей странице в соцсети Х. Сийярто в пятницу заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
https://ria.ru/20250822/vengrija-2037052864.html
венгрия
будапешт
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971229496_100:0:2672:1929_1920x0_80_0_0_7ad98a6d3e011d0d39e2839bd35d59db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, будапешт, украина, андрей сибига, петер сийярто, владимир зеленский, вооруженные силы украины, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Будапешт, Украина, Андрей Сибига, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия
Сибига резко отреагировал на призыв Венгрии прекратить угрозы
Глава МИД Украины Сибига призвал Будапешт не давать указания Зеленскому
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на призыв министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на инфраструктуру энергоснабжения страны.
Ранее Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Венгрия расценивает как нападение на свой суверенитет.
"Я отвечу на венгерский манер. Вам не нужно говорить (Владимиру Зеленскому - ред.), что делать и говорить, и когда… Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте (поставки энергоресурсов - ред.)… как и вся остальная Европа", - написал Сибига на своей странице в соцсети Х.
Сийярто в пятницу заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.