Работая по урегулированию украинского кризиса, стоит иметь в виду, что в каком-то смысле победить Незалежную невозможно. Последнее слово всегда остается за ней. РИА Новости, 25.08.2025

Работая по урегулированию украинского кризиса, стоит иметь в виду, что в каком-то смысле победить Незалежную невозможно. Последнее слово всегда остается за ней. Русская армия может дойти хоть до Киева, хоть до Львова — жители Незалежной все равно скажут, что "на самом деле" Украина победила.Только что вышли результаты нового опроса граждан б. УССР, они подтверждают все сказанное. Значительное большинство украинцев (73 процента) продолжает верить в неизбежную победу над Россией. Вот только контуры этой победы изменились удивительным образом.Только совсем отпетое меньшинство верит, что Украина выйдет на границы 1991 года, а в России сменятся власть и политика. Подавляющее большинство видит победу так: Киеву вернут пленных, Россия прекратит ракетные удары, Украина — хоть тушкой, хоть чучелком — сохранит свою государственность.Простите, а чем это отличается от Берлина в 1945-м? После подписания капитуляции Москва тоже прекратила обстрелы. Пленные немцы вернулись на родину — правда, хорошенько поработав до этого на стройках СССР. А германскую государственность сохранили по особому настоянию "тирана" Сталина.Немцы были достаточно умны, чтобы не называть это победой. Массы погрузились в тяжелейшую депрессию. Но не стоит ждать того же от украинского общества.Поразительная психическая пластичность позволяет им моментально превращать в победу любое поражение. Только вспомните, как стремительно теряли "стратегическое значение" все города, откуда драпали вэсэушники.Сейчас с той же легкостью необыкновенной они переживают потерю территорий, в боях за которые у них погибло, как следует из утече данных, более миллиона семисот тысяч человек. Еще миллионы стали беженцами. Экономика страны просто исчезла — в этом состоянии Украине даже дефолт не поможет. И все равно у них там перемога на перемоге едет и перемогой погоняет."Украина еще не победила, но уже не проиграла", — только что отлил в граните Зеленский. Ну да, конечно. Победа, она так и выглядит. Но ведь подведомственное население этой позорной ерунде истово верит.Нет никакого сомнения, что любое мирное соглашение, будь оно сколь угодно выгодно для Москвы, будет вывернуто наизнанку и из него смастерят знамя победы. Ничто их не остановит: ни потеря территорий, ни человеческие потери, ни тем более репутационные. Какой имидж у артистов погорелого театра? Будут опять скакать и смеяться над "русней".Иногда кажется, что, если от всей Украины останется квадратный метр территории, там все равно будет вечно скакать какой-нибудь особо одаренный деятель, размахивать жовто-блакитным флагом и, ухмыляясь, повторять, что "на самом деле москали проиграли".Для нас тут опасность в том, что огромное количество наших латентных заукраинцев понесут эту повестку в массы. И тут, кстати сказать, наши диванные патриоты сольются в неожиданных объятиях с самыми отпетыми либеральными русофобами. Их объединит новая повесточка: разгонять тему "поражения" России.Ошарашенным гражданам будут разъяснять, что Москва все слила, кривляться и давить на психику. Любые разумные доводы потонут в бешеных децибелах. Проиграв людей, землю, экономику, демографию — вообще все, Украина попробует выиграть хотя бы информационную войну.Исторический фан-факт: быстро и позорно проиграв русским войну в 1877 году, потеряв гигантские территории в Европе, уже согласившись на капитуляцию, последний султан Османской империи выпустил для своего народа специальное разъяснение, в котором говорилось, что "государь победил нечистых собак", а "Вселенная опять управляется из Стамбула". Это, кстати, в перспективе Абдул-Хамида II не спасло: поражение в войне привело его страну к дефолту и запустило революционный процесс, в результате которого разозленные военные снесли властителя с трона.Победы в инфополе — они вообще довольно коварны. Они мешают видеть, насколько все плохо в мире реальном, и не дают ничего исправить. Впрочем, украинцы в этом убеждаются каждый день на собственном опыте.Для нас тут рецепт очень прост и уже неоднократно опробован: не вестись на истерики, не кормить троллей, не поддаваться на провокации, кои, несомненно, воспоследуют. Наше спокойствие и решимость позволили нам одолеть и разоружить самый мощный в мире военный альянс. Мы отразили множество информационных атак и научились относиться к ним как Василий Иванович Чапаев к атакам психическим: "Психическая?.. Ну, хрен с ней — давай психическую".

