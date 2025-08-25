https://ria.ru/20250825/udobreniya-2037457643.html
Украинские аграрии призвали власти возобновить ввоз минеральных удобрений
Украинские аграрии призвали власти возобновить ввоз минеральных удобрений - РИА Новости, 25.08.2025
Украинские аграрии призвали власти возобновить ввоз минеральных удобрений
Дефицит минеральных удобрений на рынке Украины усиливается, местные аграрии призвали власти срочно возобновить ввоз минеральных азотных удобрений через морские... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T14:47:00+03:00
2025-08-25T14:47:00+03:00
2025-08-25T14:47:00+03:00
украина
россия
алексей неижпапа
facebook
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827439276_0:259:3071:1986_1920x0_80_0_0_70084fb26715b7a46d13e7621a2c7940.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Дефицит минеральных удобрений на рынке Украины усиливается, местные аграрии призвали власти срочно возобновить ввоз минеральных азотных удобрений через морские порты, заявила Всеукраинская аграрная рада. По ее данным, ситуация на рынке минеральных удобрений ухудшается из-за их дефицита, аграрии не исключают, что уже в ближайшее время на 30% может снизиться урожайность, что приведет к продовольственному кризису. Всеукраинская аграрная рада обратилась к премьер-министру Украины Юлии Свириденко и председателю Одесской областной военной администрации Олегу Киперу с просьбой срочно решить проблему импорта минеральных азотных удобрений. "Ключевым фактором этого является запрет ввоза в Украину через морские порты не только аммиачной селитры марки А, которая действительно является взрывоопасным веществом, но и других азотных удобрений, которые являются полностью взрывобезопасными", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице организации в Facebook*. Аграрии призвали немедленно вернуться к рассмотрению вопроса ввоза удобрений и "обеспечить разблокирование импорта через морские порты Украины". Украинские порты перестали принимать и разгружать удобрения на основе аммиака в начале июля этого года. Запрет был введен 7 июля командующим военно-морскими силами Украины Алексеем Неижпапой на период действия режима военного положения.* соцсеть запрещена в РФ как экстремистская.
https://ria.ru/20250809/braziliya-2034328429.html
https://ria.ru/20250717/oudobreniya-2029711768.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827439276_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b06d0b0c0eac46e5b53c0609d3af2dbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, алексей неижпапа, facebook, в мире
Украина, Россия, Алексей Неижпапа, Facebook, В мире
Украинские аграрии призвали власти возобновить ввоз минеральных удобрений
Всеукраинская аграрная рада призвала возобновить импорт удобрений через морпорты