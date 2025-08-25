https://ria.ru/20250825/udobreniya-2037457643.html

Украинские аграрии призвали власти возобновить ввоз минеральных удобрений

Дефицит минеральных удобрений на рынке Украины усиливается, местные аграрии призвали власти срочно возобновить ввоз минеральных азотных удобрений через морские...

2025-08-25T14:47:00+03:00

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Дефицит минеральных удобрений на рынке Украины усиливается, местные аграрии призвали власти срочно возобновить ввоз минеральных азотных удобрений через морские порты, заявила Всеукраинская аграрная рада. По ее данным, ситуация на рынке минеральных удобрений ухудшается из-за их дефицита, аграрии не исключают, что уже в ближайшее время на 30% может снизиться урожайность, что приведет к продовольственному кризису. Всеукраинская аграрная рада обратилась к премьер-министру Украины Юлии Свириденко и председателю Одесской областной военной администрации Олегу Киперу с просьбой срочно решить проблему импорта минеральных азотных удобрений. "Ключевым фактором этого является запрет ввоза в Украину через морские порты не только аммиачной селитры марки А, которая действительно является взрывоопасным веществом, но и других азотных удобрений, которые являются полностью взрывобезопасными", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице организации в Facebook*. Аграрии призвали немедленно вернуться к рассмотрению вопроса ввоза удобрений и "обеспечить разблокирование импорта через морские порты Украины". Украинские порты перестали принимать и разгружать удобрения на основе аммиака в начале июля этого года. Запрет был введен 7 июля командующим военно-морскими силами Украины Алексеем Неижпапой на период действия режима военного положения.* соцсеть запрещена в РФ как экстремистская.

