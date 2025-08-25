https://ria.ru/20250825/udary-2037346259.html
Число погибших при авиаударах Израиля по Сане выросло до шести
в мире
сана
израиль
йемен
ансар алла
КАИР, 25 авг - РИА Новости. Число погибших при авиаударах Израиля по столице Йемена Сане выросло до шести, ранения получили 86 человек, сообщило министерство здравоохранения правительства йеменского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов). Ранее сообщалось о четырех погибших и 67 пострадавших. "По окончательным данным число жертв сионистской (израильской – ред.) агрессии увеличилось до шести погибших и 86 раненых", - заявил представитель минздрава хуситов Анис аль-Асбахи в соцсети X. Ранее йеменский источник заявил РИА Новости, что Израиль нанес авиаудары по столице Йемена и ее окрестностям. По словам источника, авиаудары были нанесены по военному лагерю около президентского дворца в Сане, электростанции и объекту нефтяной компании. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение авиаударов по объектам хуситов в районе Саны, среди которых был военный комплекс с президентским дворцом, две электростанции и хранилище с топливом.
сана
израиль
йемен
