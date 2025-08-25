Рейтинг@Mail.ru
25.08.2025
01:34 25.08.2025
Число погибших при авиаударах Израиля по Сане выросло до шести
Число погибших при авиаударах Израиля по Сане выросло до шести - РИА Новости, 25.08.2025
Число погибших при авиаударах Израиля по Сане выросло до шести
Число погибших при авиаударах Израиля по столице Йемена Сане выросло до шести, ранения получили 86 человек, сообщило министерство здравоохранения правительства... РИА Новости, 25.08.2025
КАИР, 25 авг - РИА Новости. Число погибших при авиаударах Израиля по столице Йемена Сане выросло до шести, ранения получили 86 человек, сообщило министерство здравоохранения правительства йеменского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов). Ранее сообщалось о четырех погибших и 67 пострадавших. "По окончательным данным число жертв сионистской (израильской – ред.) агрессии увеличилось до шести погибших и 86 раненых", - заявил представитель минздрава хуситов Анис аль-Асбахи в соцсети X. Ранее йеменский источник заявил РИА Новости, что Израиль нанес авиаудары по столице Йемена и ее окрестностям. По словам источника, авиаудары были нанесены по военному лагерю около президентского дворца в Сане, электростанции и объекту нефтяной компании. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение авиаударов по объектам хуситов в районе Саны, среди которых был военный комплекс с президентским дворцом, две электростанции и хранилище с топливом.
Новости
Число погибших при авиаударах Израиля по Сане выросло до шести

Минздрав Йемена: число погибших при авиаударах Израиля по Сане выросло до шести

Взрыв в городе Сана, Йемен
Взрыв в городе Сана, Йемен - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото : Sputnik/ Стрингер
Взрыв в городе Сана, Йемен. Архивное фото
КАИР, 25 авг - РИА Новости. Число погибших при авиаударах Израиля по столице Йемена Сане выросло до шести, ранения получили 86 человек, сообщило министерство здравоохранения правительства йеменского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов).
Ранее сообщалось о четырех погибших и 67 пострадавших.
"По окончательным данным число жертв сионистской (израильской – ред.) агрессии увеличилось до шести погибших и 86 раненых", - заявил представитель минздрава хуситов Анис аль-Асбахи в соцсети X.
Ранее йеменский источник заявил РИА Новости, что Израиль нанес авиаудары по столице Йемена и ее окрестностям. По словам источника, авиаудары были нанесены по военному лагерю около президентского дворца в Сане, электростанции и объекту нефтяной компании.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение авиаударов по объектам хуситов в районе Саны, среди которых был военный комплекс с президентским дворцом, две электростанции и хранилище с топливом.
