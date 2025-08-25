Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии начинаются международные учения спецназа с участием США
00:27 25.08.2025 (обновлено: 05:36 25.08.2025)
В Финляндии начинаются международные учения спецназа с участием США
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Финляндии начинаются международные учения сил специального назначения с участием военных из Европы и США.Маневры под названием Southern Griffin 25 пройдут с 25 августа по 12 сентября, их проведет егерский полк "Утти". В них примут участие около 1,6 тысячи человек. Учения будут по всей Финляндии: на суше, в воздухе и на море.Там отработают совместные оперативные возможности сил специального назначения стран НАТО в условиях Северной Европы.На учениях задействуют транспортные вертолеты NH90, легкие вертолеты MD500 егерского полка "Утти", а также истребители F/A-18 Hornet финских ВВС. В маневрах также ожидаются воздушные средства вооруженных сил европейских стран и США.Финские силы обороны сообщили 6 августа, что США во второй половине года примут активное участие в учениях в стране и регионе Балтийского моря и усилят там свое присутствие. Таким образом Хельсинки и Вашингтон реализуют соглашение об оборонном сотрудничестве, в соответствии с которым американская сторона получила доступ к 15 военным объектам Финляндии.Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее рассказал РИА Новости о росте числа национальных учений в Финляндии после ее вступления в НАТО. Так, только на этот год запланированы 115 маневров. Дипломат напомнил, что в 2024 году финскую территорию была задействовали в крупных учениях альянса.В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс стало бессмысленным шагом с точки зрения их национальных интересов. В частности, предупредил глава государства, у финских границ после вступления в блок появятся российские войска и системы поражения.В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ России. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
