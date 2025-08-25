https://ria.ru/20250825/uchastniki-2037527185.html

В суде допросили участников погони за исполнителями теракта в "Крокусе"

Четырех сотрудников ДПС, которые участвовали в погоне за исполнителями теракта в "Крокус сити холле", опросили в качестве свидетелей во 2-м Западном окружном... РИА Новости, 25.08.2025

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Четырех сотрудников ДПС, которые участвовали в погоне за исполнителями теракта в "Крокус сити холле", опросили в качестве свидетелей во 2-м Западном окружном военном суде, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Они рассказали, как гнались за машиной исполнителей теракта, вели стрельбу по колесам на безлюдном участке дороги, в результате чего преступники выехали на встречную полосу и попали в аварию, а потом убежали в разные стороны в лес", - рассказал собеседник агентства. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей. На скамье подсудимых - 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

