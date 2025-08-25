https://ria.ru/20250825/turisty-2037363169.html

На Курилах нашли пропавшую группу туристов

На Курилах нашли пропавшую группу туристов

2025-08-25T05:22:00+03:00

2025-08-25T05:22:00+03:00

2025-08-25T08:42:00+03:00

хорошие новости

итуруп

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

общество

сахалинская область

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 авг — РИА Новости. Туристов, пропавших на острове Итуруп, нашли живыми, сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин."Оперативная информация по пропавшей группе туристов в районе вулкана Баранского: все десять человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС, который доставит их на площадку санавиации в городе Курильск", — написал он в Telegram-канале.По его словам, путешественники в безопасности, их жизни и здоровью ничто не угрожает. В пресс-службе МЧС уточнили, что медицинская помощь им не требуется.Группа в составе девяти женщин и мужчины-гида не вышла на связь во время восхождения на вулкан Баранского на острове Итуруп. По информации спасателей, перед восхождением она официально не зарегистрировалась, что затруднило поисковую операцию.Следственный комитет возбудил дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

итуруп

россия

сахалинская область

2025

итуруп, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, общество, сахалинская область