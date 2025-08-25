https://ria.ru/20250825/tula-2037559014.html
В Тульской области объявили опасность БПЛА
В Тульской области объявили опасность БПЛА - РИА Новости, 25.08.2025
В Тульской области объявили опасность БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщил в понедельник глава региона Дмитрий Миляев.
тульская область
дмитрий миляев
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщил в понедельник глава региона Дмитрий Миляев. "Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - сообщил он в Telegram-канале.
тульская область
