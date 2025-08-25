https://ria.ru/20250825/tula-2037559014.html

В Тульской области объявили опасность БПЛА

В Тульской области объявили опасность БПЛА

В Тульской области объявили опасность БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщил в понедельник глава региона Дмитрий Миляев.

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщил в понедельник глава региона Дмитрий Миляев. "Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - сообщил он в Telegram-канале.

