На Кубани будут судить супружескую пару за организацию проституции

11:26 25.08.2025
Супружеская пара в Туапсе предстанет перед судом по обвинению в организации занятия проституцией, сообщили журналистам в ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 25.08.2025
происшествия, россия, туапсе, краснодарский край
Происшествия, Россия, Туапсе, Краснодарский край
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Супружеская пара в Туапсе предстанет перед судом по обвинению в организации занятия проституцией, сообщили журналистам в ГУМВД по Краснодарскому краю.
"Отделом дознания ОМВД России по Туапсинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 48-летнего местного жителя и его 49-летней супруги по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией - ред.)… В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина подбирал женщин для оказания интимных услуг, искал клиентов, организовывал проживание женщин и собирал с них выручку. С полученной прибыли мужчина оплачивал услуги такси, администраторов саун и гостиниц. Оставшейся суммой он распоряжался по своему усмотрению. Его жена, как сообщается, принимала звонки от клиентов и организовывала подвоз девушек к местам вызовов.
Санкции по вменяемой статье предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, отметили в ГУМВД.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Три жителя Бурятии пойдут под суд за организацию проституции
8 августа, 05:48
 
ПроисшествияРоссияТуапсеКраснодарский край
 
 
