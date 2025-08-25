https://ria.ru/20250825/tuapse-2037401594.html

На Кубани будут судить супружескую пару за организацию проституции

На Кубани будут судить супружескую пару за организацию проституции - РИА Новости, 25.08.2025

На Кубани будут судить супружескую пару за организацию проституции

Супружеская пара в Туапсе предстанет перед судом по обвинению в организации занятия проституцией, сообщили журналистам в ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T11:26:00+03:00

2025-08-25T11:26:00+03:00

2025-08-25T11:26:00+03:00

происшествия

россия

туапсе

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Супружеская пара в Туапсе предстанет перед судом по обвинению в организации занятия проституцией, сообщили журналистам в ГУМВД по Краснодарскому краю. "Отделом дознания ОМВД России по Туапсинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 48-летнего местного жителя и его 49-летней супруги по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией - ред.)… В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина подбирал женщин для оказания интимных услуг, искал клиентов, организовывал проживание женщин и собирал с них выручку. С полученной прибыли мужчина оплачивал услуги такси, администраторов саун и гостиниц. Оставшейся суммой он распоряжался по своему усмотрению. Его жена, как сообщается, принимала звонки от клиентов и организовывала подвоз девушек к местам вызовов. Санкции по вменяемой статье предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, отметили в ГУМВД.

https://ria.ru/20250808/burjatija-2034061641.html

россия

туапсе

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, туапсе, краснодарский край