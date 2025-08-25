https://ria.ru/20250825/tsb-2037456523.html

ЦБ намерен доработать механизм полной стоимости кредитов

ЦБ намерен доработать механизм полной стоимости кредитов - РИА Новости, 25.08.2025

ЦБ намерен доработать механизм полной стоимости кредитов

Банк России планирует доработать механизм полной стоимости кредитов (ПСК), чтобы предотвратить практику обхода банками этого ограничения, сообщается в... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T14:43:00+03:00

2025-08-25T14:43:00+03:00

2025-08-25T14:43:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568900804_0:135:2661:1632_1920x0_80_0_0_48d61183bb36098ec620291c62a80c33.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Банк России планирует доработать механизм полной стоимости кредитов (ПСК), чтобы предотвратить практику обхода банками этого ограничения, сообщается в материалах регулятора. "Дальнейшие планы... проработать механизм, который предотвратит практику банков по обходу ограничения ПСК по кредитным картам за счет введения комиссий за снятие наличных/переводы с использованием таких карт (второе полугодие 2025 года)", - говорится в материале "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора", опубликованном на сайте ЦБ. В частности, в планах ЦБ - до конца года проработать вопрос совершенствования ограничения ПСК для кредитных карт так, чтобы учитывались все установленные кредитором ставки, а не только ставки за безналичное использование карты и снятие наличных. В прошлом году банки стали предлагать кредитные карты, предусматривающие еще одну более высокую ставку за перевод денежных средств. В итоге целесообразно нормативно урегулировать применение ограничения ПСК к самому высокому в указанном случае значению ПСК, рассчитанному исходя из ставки за переводы, поясняет регулятор. "С учетом изменений в регулировании ПСК, которые произошли в 2024 году, (планируется - ред.) провести анализ, имеется ли регуляторный арбитраж в сегменте потребительских кредитов, предоставляемых банками и МФО", - добавляется в материале. "Выработать решения по выравниванию условий кредитования по схожим для банков и МФО продуктам, а также изучить бизнес-модели "банковских" МФО, чтобы снизить риски обхода банками ограничения ПСК через привлечение заемщиков в дочерние МФО и выдачу им дорогих займов (второе полугодие 2025 года)", - также сообщается в документе. Затем, в следующем году, ЦБ планирует проработать возможность расчета и раскрытия двух значений ПСК по льготным ипотечным кредитам: исходя из льготной ставки и максимальной ставки, которая, например, применяется в случае, если заемщик перестал соответствовать критериям государственной программы. Сейчас расчет и раскрытие ПСК по таким продуктам осуществляются только исходя из максимальной ставки, поясняет ЦБ. "Изменение подхода позволит заемщику более осознанно подойти к получению льготного кредита, так как кроме льготной процентной ставки в таком договоре есть иные расходы, на которые заемщик, скорее всего, не обратит внимания, если не показать ему их в формате ПСК", - поясняет регулятор.

https://ria.ru/20250328/tsb-2008033937.html

https://ria.ru/20241225/tsb-1991336836.html

https://ria.ru/20241116/psk-1984105398.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф)