25.08.2025
14:43 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/tsb-2037456523.html
ЦБ намерен доработать механизм полной стоимости кредитов
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Банк России планирует доработать механизм полной стоимости кредитов (ПСК), чтобы предотвратить практику обхода банками этого ограничения, сообщается в материалах регулятора. "Дальнейшие планы... проработать механизм, который предотвратит практику банков по обходу ограничения ПСК по кредитным картам за счет введения комиссий за снятие наличных/переводы с использованием таких карт (второе полугодие 2025 года)", - говорится в материале "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора", опубликованном на сайте ЦБ. В частности, в планах ЦБ - до конца года проработать вопрос совершенствования ограничения ПСК для кредитных карт так, чтобы учитывались все установленные кредитором ставки, а не только ставки за безналичное использование карты и снятие наличных. В прошлом году банки стали предлагать кредитные карты, предусматривающие еще одну более высокую ставку за перевод денежных средств. В итоге целесообразно нормативно урегулировать применение ограничения ПСК к самому высокому в указанном случае значению ПСК, рассчитанному исходя из ставки за переводы, поясняет регулятор. "С учетом изменений в регулировании ПСК, которые произошли в 2024 году, (планируется - ред.) провести анализ, имеется ли регуляторный арбитраж в сегменте потребительских кредитов, предоставляемых банками и МФО", - добавляется в материале. "Выработать решения по выравниванию условий кредитования по схожим для банков и МФО продуктам, а также изучить бизнес-модели "банковских" МФО, чтобы снизить риски обхода банками ограничения ПСК через привлечение заемщиков в дочерние МФО и выдачу им дорогих займов (второе полугодие 2025 года)", - также сообщается в документе. Затем, в следующем году, ЦБ планирует проработать возможность расчета и раскрытия двух значений ПСК по льготным ипотечным кредитам: исходя из льготной ставки и максимальной ставки, которая, например, применяется в случае, если заемщик перестал соответствовать критериям государственной программы. Сейчас расчет и раскрытие ПСК по таким продуктам осуществляются только исходя из максимальной ставки, поясняет ЦБ. "Изменение подхода позволит заемщику более осознанно подойти к получению льготного кредита, так как кроме льготной процентной ставки в таком договоре есть иные расходы, на которые заемщик, скорее всего, не обратит внимания, если не показать ему их в формате ПСК", - поясняет регулятор.
2025
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Здание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
Экономика Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
