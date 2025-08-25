https://ria.ru/20250825/trump-2037430281.html

WP оценила перспективы получения Нобелевской премии мира для Трампа

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.

WP оценила перспективы получения Нобелевской премии мира для Трампа

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Перспектива получения Нобелевской премии мира для президента США Дональда Трампа остается смутной, поскольку трое из пяти членов комитета ранее публично критиковали его, пишет издание Washington Post. "По крайней мере, трое из пяти членов норвежского комитета по присуждению премии публично критиковали Трампа, из-за чего его путь к завоеванию голосов оказался далеко не явным", - говорится в публикации. Отмечается, что у двух других членов комитета нет явного опыта критики Трампа. Один из них, учёный Асле Тодже, ранее с сочувствием писал о юридических проблемах Трампа при администрации экс-президента Джо Байдена. По мнению издания, Трамп почти наверняка не получит награду этого года, которая будет вручаться ​​в октябре, поскольку приём заявок завершился в январе. Однако перспективы на 2026 год остаются неизвестными. В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит". Позднее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.

