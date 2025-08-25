https://ria.ru/20250825/tramp-2037551530.html

Россия готова к сокращению ядерных арсеналов, утверждает Трамп

Россия готова к сокращению ядерных арсеналов, утверждает Трамп - РИА Новости, 25.08.2025

Россия готова к сокращению ядерных арсеналов, утверждает Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия готова к сокращению ядерных арсеналов. РИА Новости, 25.08.2025

ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия готова к сокращению ядерных арсеналов. "Денуклеаризация - это серьезное дело. Но Россия готова сделать это. Думаю, что Китай будет готов сделать это", – сказал президент США в Белом доме. Трамп ранее уже сообщал, что Вашингтон и Москва обсуждают сокращение ядерных арсеналов, и выразил желание подключить к этому процессу Пекин.

