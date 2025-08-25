https://ria.ru/20250825/tramp-2037546353.html

Конфликт в Газе может прекратиться в течение трех недель, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп пообещал "убедительное завершение" конфликта в Газе в течение следующих двух-трех недель. РИА Новости, 25.08.2025

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал "убедительное завершение" конфликта в Газе в течение следующих двух-трех недель."Я думаю, что в ближайшие две-три недели будет довольно хорошее убедительное завершение (в Газе - ред.)", - сказал Трамп в Белом доме.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта.В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

