Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном в этом году

2025-08-25T20:18:00+03:00

в мире

сша

кндр (северная корея)

дональд трамп

ким чен ын

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в этом году."Ну, я встречаюсь со многими людьми. То есть трудно сказать наверняка, но я хотел бы встретиться с ним (Ким Чен Ыном - ред.) в этом году", - сказал Трамп журналистам во время встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.

