20:18 25.08.2025 (обновлено: 20:28 25.08.2025)
Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном в этом году
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в этом году. РИА Новости, 25.08.2025
в мире
сша
кндр (северная корея)
дональд трамп
ким чен ын
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в этом году."Ну, я встречаюсь со многими людьми. То есть трудно сказать наверняка, но я хотел бы встретиться с ним (Ким Чен Ыном - ред.) в этом году", - сказал Трамп журналистам во время встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.
в мире, сша, кндр (северная корея), дональд трамп, ким чен ын
В мире, США, КНДР (Северная Корея), Дональд Трамп, Ким Чен Ын
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в этом году.
"Ну, я встречаюсь со многими людьми. То есть трудно сказать наверняка, но я хотел бы встретиться с ним (Ким Чен Ыном - ред.) в этом году", - сказал Трамп журналистам во время встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.
