https://ria.ru/20250825/tramp-2037545149.html
Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном в этом году
Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном в этом году - РИА Новости, 25.08.2025
Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном в этом году
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в этом году. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T20:18:00+03:00
2025-08-25T20:18:00+03:00
2025-08-25T20:28:00+03:00
в мире
сша
кндр (северная корея)
дональд трамп
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в этом году."Ну, я встречаюсь со многими людьми. То есть трудно сказать наверняка, но я хотел бы встретиться с ним (Ким Чен Ыном - ред.) в этом году", - сказал Трамп журналистам во время встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.
https://ria.ru/20250825/tramp-2037544302.html
сша
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11f26c44090f0a6ef3fdad782e78ea7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, кндр (северная корея), дональд трамп, ким чен ын
В мире, США, КНДР (Северная Корея), Дональд Трамп, Ким Чен Ын
Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном в этом году
Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном в этом или следующем году