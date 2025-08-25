Трамп подписал указ о преследовании за сожжение американского флага

Рейтинг@Mail.ru
20:09 25.08.2025
дональд трамп
в мире
сша
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вопреки решению верховного суда США о свободе политического выражения, в понедельник подписал указ об уголовном преследовании за сожжение американского флага."Несмотря на постановления верховного суда о защите, предусмотренной первой поправкой, суд никогда не признавал, что осквернение американского флага, совершённое таким образом, что оно может спровоцировать неминуемую противозаконную акцию или представляет собой "провокацию", подлежит конституционной защите... Моя администрация будет принимать меры для восстановления уважения и неприкосновенности американского флага и привлекать к ответственности тех, кто подстрекает к насилию или иным образом нарушает наши законы, оскверняя этот символ нашей страны", - говорится в указе, текст которого опубликовал Белый дом.При этом нет информации о тюремном заключении сроком на один год за осквернение флага, которое ранее хотел ввести Трамп.Вместе с тем вводится наказание для иностранных граждан, обладающих американской визой, мигрантов и тех, кто находится в процессе получения гражданства. Им может грозить отказ в получении визы и депортация за случаи осквернения американского флага, которые не подпадают под первую поправку к конституции США.
дональд трамп, в мире, сша
Дональд Трамп, В мире, США
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вопреки решению верховного суда США о свободе политического выражения, в понедельник подписал указ об уголовном преследовании за сожжение американского флага.
"Несмотря на постановления верховного суда о защите, предусмотренной первой поправкой, суд никогда не признавал, что осквернение американского флага, совершённое таким образом, что оно может спровоцировать неминуемую противозаконную акцию или представляет собой "провокацию", подлежит конституционной защите... Моя администрация будет принимать меры для восстановления уважения и неприкосновенности американского флага и привлекать к ответственности тех, кто подстрекает к насилию или иным образом нарушает наши законы, оскверняя этот символ нашей страны", - говорится в указе, текст которого опубликовал Белый дом.
При этом нет информации о тюремном заключении сроком на один год за осквернение флага, которое ранее хотел ввести Трамп.
Вместе с тем вводится наказание для иностранных граждан, обладающих американской визой, мигрантов и тех, кто находится в процессе получения гражданства. Им может грозить отказ в получении визы и депортация за случаи осквернения американского флага, которые не подпадают под первую поправку к конституции США.
