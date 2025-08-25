Трамп вновь призвал переименовать министерство обороны США

https://ria.ru/20250825/tramp-2037543735.html

ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь повторил свой призыв к переименованию министерства обороны в "министерство войны". "Раньше это называлось министерством войны, и звучало намного сильнее. И, как вы знаете, мы выиграли Первую мировую. Мы выиграли Вторую мировую. Мы выигрывали все. А теперь у нас есть министерство обороны с защитниками. Я не знаю, если вы, те, кто стоят сзади меня, проголосуете, что хотите вернуть старое название, то есть то, что было, когда мы всегда выигрывали войны, - мне это подходит", – утверждал Трамп в Белом доме. Глава пока ещё министерства обороны Пит Хегсет сразу после соответствующей ремарки Трампа добавил: "уже скоро". "Оборона? Я не хочу быть только защитником. Мы хотим обороняться, но и нападать тоже хотим", – закончил Трамп. О прошлом заявлении Трампа Ранее президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне, более того, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны. Однако он не стал объявлять эти дни выходными, объяснив это тем, что "в Америке и так слишком много праздников". Из истории Первая мировая война 1914-1918 годов - первый военный конфликт мирового масштаба, в который были вовлечены 38 государств. Главной причиной войны стали противоречия между державами двух крупных блоков - Антанты (Россия, Англия и Франция) и Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия и Италия). Поводом для начала вооруженного столкновения послужил теракт члена организации "Млада Босна" гимназиста Гаврило Принципа, в ходе которого были убиты наследник престола Австро-Венгрии эрцгерцог Франц Фердинанд и его супруга. Россия вступила в войну 1 августа 1914 года. Восточный (русский) фронт стал одним из главных сухопутных фронтов. За время войны в ряды армий мобилизовали 70 миллионов человек, из них убиты и умерли от ран 9,5 миллиона, более 20 миллионов были ранены, 3,5 миллиона остались калеками. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (66,6% всех потерь). Россия потеряла более 1,8 миллиона человек. Пришедшие к власти в России большевики 15 декабря 1917 года подписали договор о перемирии с Германией и ее союзниками. США в Первую мировую войну вступили весной 1917-го, а до этого в течение трех лет придерживались нейтралитета. В ходе войны Штаты потеряли более 117 тысяч человек. Победа Антанты в Первой мировой войне была закреплена в серии мирных договоров (Версальский, Сен-Жерменский и другие), которые державы-победительницы продиктовали в 1919 году побежденным странам. Военные действия завершились после подписания 11 ноября 1918 года Компьенского перемирия. Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, Италией и милитаристской Японией, началась 1 сентября 1939 года. Уже 22 июня 1941 года в нее пришлось вступить Советскому Союзу в связи с нападением на его территорию Германии. На территории Европы война закончилась весной 1945-го – после долгих кровопролитных боев на советско-германском фронте, окончательного разгрома войск вермахта Красной армией в Берлинской и Пражской операциях, встречи с войсками союзников и безоговорочной капитуляции Германии. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 8 мая 1945 года в 22.43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0.43). В России 9 мая ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Во Вторую мировую войну, продолжавшуюся (в Азии) до 2 сентября 1945 года, были втянуты 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, она была самой разрушительной и кровопролитной. Погибли свыше 55 миллионов человек, наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов. Поводом для вступления США во Вторую мировую (в декабре 1941-го, спустя два года после ее начала) стало нападение Японии на американскую базу Перл-Харбор. США за годы войны потеряли свыше 400 тысяч человек. Значительный вклад в борьбу против японской агрессии внес китайский народ, что существенно ограничило возможности Японии в участии в военных действиях против Советского Союза и других стран-союзниц. В Европе важную роль в противостоянии Германии сыграла Великобритания, которая с первых дней войны оказывала сопротивление нацистской агрессии. Значительный вклад в победу над фашизмом внесли также другие страны антигитлеровской коалиции, такие как Польша, Франция, Канада, Австралия, Новая Зеландия и многие другие.

