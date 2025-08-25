Рейтинг@Mail.ru
Трамп предложил провести саммит Южной Кореи и КНДР - РИА Новости, 25.08.2025
19:59 25.08.2025 (обновлено: 20:10 25.08.2025)
Трамп предложил провести саммит Южной Кореи и КНДР
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном предложил идею саммита между КНДР и Южной Кореей. РИА Новости, 25.08.2025
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном предложил идею саммита между КНДР и Южной Кореей."У нас было два саммита, но мы стали очень дружелюбными ... И так бы не произошло, если бы Хиллари Клинтон выиграла выборы - это было бы катастрофой. Но мы думаем, что можем что-то сделать в этом направлении, в отношении Севера и Юга, и я считаю, что вы гораздо более склонны к этому, чем другие лидеры из Южной Кореи, с которыми я работал. И мы будем над этим работать", - сказал Трамп на встрече.
южная корея, кндр (северная корея), в мире, сша, дональд трамп, ли чжэ мен
Южная Корея, КНДР (Северная Корея), В мире, США, Дональд Трамп, Ли Чжэ Мен
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном предложил идею саммита между КНДР и Южной Кореей.
"У нас было два саммита, но мы стали очень дружелюбными ... И так бы не произошло, если бы Хиллари Клинтон выиграла выборы - это было бы катастрофой. Но мы думаем, что можем что-то сделать в этом направлении, в отношении Севера и Юга, и я считаю, что вы гораздо более склонны к этому, чем другие лидеры из Южной Кореи, с которыми я работал. И мы будем над этим работать", - сказал Трамп на встрече.
Южная КореяКНДР (Северная Корея)В миреСШАДональд ТрампЛи Чжэ Мен
 
 
