Трамп предложил провести саммит Южной Кореи и КНДР

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном предложил идею саммита между КНДР и Южной Кореей. РИА Новости, 25.08.2025

южная корея

кндр (северная корея)

в мире

сша

дональд трамп

ли чжэ мен

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном предложил идею саммита между КНДР и Южной Кореей."У нас было два саммита, но мы стали очень дружелюбными ... И так бы не произошло, если бы Хиллари Клинтон выиграла выборы - это было бы катастрофой. Но мы думаем, что можем что-то сделать в этом направлении, в отношении Севера и Юга, и я считаю, что вы гораздо более склонны к этому, чем другие лидеры из Южной Кореи, с которыми я работал. И мы будем над этим работать", - сказал Трамп на встрече.

южная корея

кндр (северная корея)

сша

